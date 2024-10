Celtics nagpauwan og 3-pts. aron makmakon ang Knicks

Masipang buto ang ning­sugat sa kampanya sa defending champions Boston Celtics ug ilang gipanglampornas ang New York Knicks, 132-109, kagahapon, Miyerkules, Oktubre 23, 2024 (PH time) atol sa pagsugod sa bag-ong season sa National Basketball Association (NBA).

Ning sangkaa, natupngan sa Celtics ang rekord sa Milwaukee Bucks nga 29 ka three-point shots nga napasulod niadtong 2020.

Aduna pa unta’y dakong kahigayunan ang Celtics nga mabuak ang rekord sa Bucks apan sa wala damha, nasipyat sila sa nagsunod nilang 13 ka three-point attempts.

“It was almost like we got jinxed or something,” matod ni Celtics forward Jaylen Brown, kinsa nagpakatap og 23 puntos lakip na niini ang 5-of-9 three-point shooting.

Gipasabot ni Brown nga dihang ninglanog na ang abiba sa ilang home crowd nga “One more 3!”, nga mao unta ang makabuak sa rekord sa Bucks, daw nausab ang ilang pamulso.

“When we were just playing, having fun, playing our style of basketball, everything was going in,” matod ni Brown.

“The crowd got into it, and we started hunting them, we couldn’t even hit the bright side of the barn.”

Gipangulohan ni Jayson Tatum ang Celtics pinaagi sa iyang 37 puntos lakip na niini ang 8-of-11 three-point shooting, nihatag og 24 puntos si Derrick White lakip na niini ang 6-of-10 three-point shooting samtang nidugang og 18 puntos si Jrue Joliday lakip na niini ang 4-of-6 three-point shooting. / AP