Celtics sud na sa Playoffs

Niini pa lang ka sayo, naka­seguro na’g luna sa playoffs ang hosts Boston Celtics human nila giusban pagmakmak ang Phoenix Suns, 127-112, ning Biyernes, Marso 15, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

Ang Celtics ningpahugot sa ilang paggunit sa overall leadership dala ang 52-14 nga rekord.

Gipangulohan ni Jaylen Brown ang Celtics pinaagi sa iyang 37 puntos, niamot og 26 puntos si Jayson Tatum samtang nitunol og 24 puntos si Al Horford.

Ning sangkaa, natupngan sa Celtics ang ilang kaugalingong season-high nga 25 ka three-pointers nga maoy nakapasawop sa Suns.

Nagkanayon si Brown nga ning maong season, naa sa iyang huna-huna kanunay nga moagresibo sa kanunay ug likayan nga dili na mausab ang mga sayop nga iyang nabuhat sa miaging season.

“Just attacked my weaknesses,” matod ni Brown, kinsa nimugna og lima ka three-point shots.

“I feel like some of the things you said about me last year you can’t say about me this year.”

Naangkon sa Celtics ang kadaugan bisan wala ang usa sa ilang mga sinaligan nga si Kristaps Porzingis, kinsa adunay a­­ngol (right ham­string strain).

“They’re the best in the league at it,” asoy ni Suns coach Frank Vogel.

“It’s tough to guard. You talk about all the ways you try to limit it. We did the best we can with it. But we didn’t do enough tonight.”

Ang Suns gipangulohan ni Devin Booker pinaagi sa iyang 23 puntos, nia­mot og 22 puntos si Bradley Beal samtang ningtampo og 20 puntos matag usa sila si Kevin Durant ug Grayson Allen. (AP)