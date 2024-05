Celtics sulod sa 2nd round

Nakaabante sa 2nd round ang host Boston Celtics human nila gipanglampornas ang Miami Heat, 118-84, sa Game 5 nga maoy nagtiklop sa ilang Eastern Conference 1st round playoffs series, 4-1, sa National Basketball Association (NBA) niad­tong Huwebes, Mayo 2, 2024 (PH time).

Gipangulohan nila ni Jaylen Brown ug Derrick White ang kadaugan pinaagi sa ilang 25 puntos ma­tag usa, niamot og 17 puntos si Sam Hauser samtang nitunol og 16 puntos si Jayson Tatum.

Sa 2nd round, kontrahon sa Celtics ang modaog sa laing 1st round series tali sa Cleveland Cavaliers batok Orlando Magic diin kasamtangang nag-una ang Cavaliers, 3-2.

Ang kadaugan nagsilbeng tam-is nga panimalos sa Cel­tics ngadto sa Heat, nga ningpalagpot kanila sa deciding Game 7 sa Eastern Conference finals series sa miaging tuig.

“It is a lot of history, back and forth. But it didn’t matter who it was,” matod ni Brown. “We just had to get the job done.”

Misumpay si Tatum sa pamahayag ni Brown.

“I think this is my fourth time playing them in playoffs,” asoy ni Tatum. “They all count the same. ... We did our job. We took care of business.”

Ning sangkaa, kanunay nga naglabaw ang Celtics gikan sa sinugdanan hangtod katapusan ug adunay higayon nga ningburot sa 37 puntos ang labing dako nilang labaw.

Ang Heat, nga padayong ningkombati nga wala ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Jimmy Butler ug Terry Rozier, gipangulohan ni Bam Adebayo pinaagi sa iyang 23 puntos samtang niamot og 15 puntos si Tyler Herro.

Si Butler nagpaalim sa iyang angol sa tuhod ug mao sab si Rozier sa iyang liog.

“They probably had something to motivate them even more against us,” asoy ni Heat Fil-Am coach Erik Spoelstra. / AP