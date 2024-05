Celtics sulod sa east finals

Sa ikatulong sunodsunod nga seasons sa National Basketball Association (NBA), nakaabante sa Eastern Conference finals ang Boston Celtics.

Sulod sa ilang balwarte nga mao ang TD Garden, giusban pagmakmak sa Celtics ang Cleveland Cavaliers, 113-98, sa Game 5 nga maoy nakahuman og sayo sa ilang conference semi-finals series, 4-1, ning Huwebes, Mayo 16, 2024 (PH time).

Tanang starters sa Celtics nakamugna og dobleng numero nga puntos pinangulohan sa 25 ni Jayson Tatum.

Si Al Hordford nidugang og 22 puntos ug 15 rebounds, nihatag si Derrick White og 18, nitunol og 13 si Jrue Holiday samtang niamot og 11 si Jaylen Brown alang sa Celtics.

“We had a great opportunity at home to handle this, and I knew it was going to take a lot more than handling it normally.” matod ni Horford, kinsa nakig-uban nila ni LeBron James ug Kareem Abdul-Jabbar isip mao lang nga mga magduduwa sa kasaysayan sa NBA nga nag-edad og 37 o labaw pa nga nakatali og labing minos 20 puntos, 15 rebounds ug lima ka assists sa usa ka playoff game.

“It’s special. It’s something that’s hard to do. ... This is another positive step of where we want to get to,” dugang ni Horford.

Ang Cavaliers, nga ningkombati nga wala sila si All-Star Donovan Mitchell (calf), Jarrett Allen (rib) ug Caris LeVert (knee), gipangulohan ni Evan Mobley pinaagi sa iyang playoff career-high 33 puntos samtang nitampo og 25 puntos si Marcus Morris Sr.

Sa East finals, harungon sa Celtics ang modaog sa laing conference semi-finals tali sa New York Knicks ug Indiana Pacers diin kasamtangang nag-una ang Knicks, 3-2. / AP