Celtics sulod sa NBA Finals

Giusban pagbuntog sa Boston Celtics ang host Indiana Pa­cers, 105-102, sa Game 4 aron haruson pagdaug ang Eastern Conference finals series, 4-0, sa National Basketball Association (NBA) ning Martes, Ma­yo 28, 2024 (PH time).

Sa kadaugan, naangkon sa Celtics ang labing unang lingkuranan sa NBA Finals.

Si Derrick White maoy nahimo’ng bayani sa kadaugan dihang napasulod niya ang nakapadaug nga three-point shot nga maoy nakabuak sa 102-102 nga panagtabla sa nahabiling 43 segundos.

“Great shot. We work on that all the time, two-on-one reads,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Celtics nga si Jaylen Brown, kinsa maoy nagpasa sa bola ngadto kang White alang sa nakapadaug nga tres.

“Before that, I told D White just to stay ready and that was a big shot, a big shot to send us to the finals,” dugang ni Brown, kinsa maoy nangulo sa kadaugan pinaagi sa iyang 29 puntos.

Nidugang si Jayson Tatum og 26 puntos, nihatag og 17 puntos si Jrue Holiday samtang nitunol og 16 puntos si White alang sa Celtics, nga mingdikit na sa posibleng ika-18 nga titulo sa ilang prankisa.

“We feel confident, we feel comfortable in any type of game, and we feel we’ve got answers for anything at us,” batbat ni White. “We’ve just got to find the right ones.”

Ang Pacers, nga ningkombati sa ika­duhang sagunson nga duwa nga wala ang usa sa ilang mga lider nga si Ty­rese Haliburton (naay a­­ngol), gipa­ngu­lo­han ni An­drew Nem­bhard pi­naagi sa iyang 24 pun­tos, niamot og 19 puntos si Pascal Siakam samtang nitampo og 15 puntos si T.J. McConnell. / AP