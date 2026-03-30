Celtics sulod sa Playoffs

Nakaseguro na og puwesto sa playoffs ang Boston Celtics human nila gipanglampornas ang host Charlotte Hornets, 114-99, kagahapon, Lunes, Marso 30, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahimo kini sa Celtics bisan wala ang duha sa ilang labing mga sinaligan nga sila si Jaylen Brown (left Achilles tendinitis) ug Derrick White (knee).
Sa kadaugan, napahugtan sa Celtics ang ilang paggunit sa ikaduhang puwesto sa Eastern Conference dala ang 50-24 nga rekord.
Ang Celtics maoy ikaduhang team sa East nga nakaseguro na’g puwesto sa playoffs sunod sa conference leader Detroit Pistons, nga adunay 54-20 nga rekord.
Kuli na man tuod nga maapsan pa sa Celtics ang Pistons apan puwede pa silang magukdan sa nagsunod kanila nga mao ang New York Knickss (48-27) sa inilugay sa ikaduhang luna sa East.
Hinuon, ang labing mahinungdanon alang sa Celtics, nakaseguro na sila og puwesto sa playoffs ug segunda na lang kon unsa nga posisyon ang ilang maangkon inig human sa regular season.
Kini maoy ika-12 nga sunodsunod nga seasons nga nakasulod sa playoffs ang Celtics, nga maoy kasamtangang labing taas nga nahimo sa usa ka team.
“It’s just a testament to the alignment of our organization and to the players,” matod ni Celtics coach Joe Mazzulla.
“We’ve shifted players over the last five years a bunch of different ways. But winning still remains the most important thing. It’s a minor milestone.”
Si Jayson Tatum, kinsa dili pa lang tantong dugay nga nakabalik gikan sa pagkaangol, nikayod og maayo aron tabangan ang Celtics sa pagtapak sa dakong haw-ang nga nabiyaan nila ni Brown ug White.
Gipangulohan ni Tatum ang kadaugan pinaagi sa iyang 32 puntos, nidugang og 28 puntos si Payton Pritchard samtang niamot og 17 puntos si Neemias Queta.
Sa kapildihan, naunlod sa ika-10 nga puwesto sa East ang Hornets bawon ang 39-36 nga rekord.
Aduna pa man tuod purohan ang Hornets nga deretsong makasulod sa playoffs nga dili na moagi og Play-in tournament apan tungason na kaayo ang dalan alang ning maong tinguha. / Gikan sa wires