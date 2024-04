Celtics wa’y itsa sa freethrow line

Napatik sa kasaysayan ang Boston Celtics isip labing unang team nga wala nakaitsa sa freethrow line sa usa ka duwa sa National Basketball Association (NBA).

Nahitabo kini atol sa kapildihan sa Celtics batok sa hosts Milwaukee Bucks, 104-91, ning Miyerkules, Abril 10, 2024 (PH time).

Ning sangkaa, duha ra ka freethrows ang napasulod nga usa sab ka rekord. Si Bucks forward Giannis Antetokounmpo mao ang nakahimo niini sa nahabiling 19 ka mga segundos sa 1st quarter.

“Maybe just gearing up for the playoffs,” matod sa usa sa mga sinaligan sa Celtics nga si Jayson Tatum. / AP