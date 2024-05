Ceniza: Damgo gipadaplin aron moserbisyo

Pagpanguma unta ang nakita ni Carlitos E. Ceniza sa iyang kaugalingon sa Bohol apan lahi nga dalan ang iyang gisubay human sa i­­yang pagpapili sa Barangay and Sangguniang Kabataan e­­lections 2023 (BSKE) hu­man siya nakadawat og 1,500 ka mayoriya nga botos.

“I really have the love for the people, but wa nako damha nga they really love me more,” matod niya atol sa interbyo sa SuperBalita Cebu.