Centenarian sa Danao City nakadawat og P100K

Gibati og tumang kalipay ang usa ka lola nga nagpangidaron og usa ka 100 ka tuig human nakadawat og P100,000 nga cash gikan sa kagamhanan sa siyudad sa Danao isip pahalipay nga nakaabot siya sa maong edad.
Si Pilar Capoy Batoon nga taga Tuburan Sur nagsaulog sa iyang usa ka gatos nga kasumaran sa adlaw’ng natawhan niadtong Oktubre 12, 2025.
Mismo si Mayor Nito Durano uban sa Office of the Senior Citizen Affairs kun OSCA ang mitunol sa cash incentive ug mipaabot og pagdayeg dili lang tungod sa iyang naabot nga pangidaron kun dili lakip na ang inspirasyon nga gihatag sa mga Danawanon.
Si Batoon ang ika 12 nga centenarian sa siyudad sa Danao nga nahatagan sa P100,000 isip lifetime Centenary Allowance.
Pinaagi sa Ordinance No. 32-15, ang kagamhanan sa dakbayan sa Danao padayon nga mipasidungog sa mga Danawanon nga centenarian.
Mohatag usab og tag P25,000 nga mortuary assistance ang siyudad sa mga pamilya nga adunay sakop nga makabsan sa kinabuhi aron maka tabang sa galastohan sa pagpalubong ug makahupay sa ilang kasubo. / AYB