Centeno nagpanikad modepensa sa iyang 10-Ball world title

Niini pa lang ka sayo, gipadayag ni Pinay pool master Chezka Centeno nga nakatutok na siya og maayo kabahin sa pagdepensa sa iyang korona sa Banca del Fucino World Pool Association (WPA) Women's 10-Ball Championship nga sugdan karong Hulyo 31, 2026, sa Rome, Italy.
Gipasabot ni Centeno nga gusto gyud niyang madepensaan ang iyang ikaduhang world title, nga iyang nakuha pinaagi sa pagbuntog sa kababayang si Rubilen Amit sulod sa lima ka sets, 3-2 (4-1,2-4,4-2,3-4,4-2) sa miaging tuig nga edisyon, nga gipahigayon sa Bali, Indonesia.
Ning maong intensyon, grabe na ka hugot ang preparasyon sa 26 anyos nga si Centeno ning puntoha.
Si Centeno kinsa nagsugod pagduwa og billiards sa edad nga singko anyos sa iyang yutang natawhan sa Zamboanga City, unang nahimong world Champion niadtong 2023 nga edisyon nga gipahigayon sa Klagenfurt, Austria. / ESL