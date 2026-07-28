Centeno nahimo na sab world champion

Gibuntog ni Filipina Chezka “The Flash” Centeno si kanhi world champion Kelly Fischer sa Great Britain, 9-6, aron angkunon ang kampyunato sa 2026 Oneida WPA Women’s World 8-Ball Championship niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026 (PH time), sa Green Bay, Wisconsin, USA.
Si Centeno, kinsa nakabulsa og $30,000 nga ganti ning maong kalampusan, nakalabni sa iyang ikatulong world titles sunod sa iyang duha ka WPA Women’s World 10-Ball crowns, nga iyang nasakmit niadtong 2023 ug 2025.
Gipahinungod ni Centeno ang iyang kalampusan sa iyang inahan, kinsa nitaliwan sa laing kinabuhi niadto lang Mayo. / ESL