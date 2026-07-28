Superbalita Cebu

Centeno nahimo na sab world champion

Centeno nahimo na sab world champion
Centeno
Published on

Gibuntog ni Filipina Chezka “The Flash” Centeno si kanhi world champion Kelly Fischer sa Great Britain, 9-6, aron angkunon ang kampyunato sa 2026 Oneida WPA Women’s World 8-Ball Championship niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026 (PH time), sa Green Bay, Wisconsin, USA.

Si Centeno, kinsa nakabulsa og $30,000 nga ganti ning maong kalampusan, nakalabni sa iyang ikatulong world titles sunod sa iyang duha ka WPA Women’s World 10-Ball crowns, nga iyang nasakmit niadtong 2023 ug 2025.

Gipahinungod ni Centeno ang iyang kalampusan sa iyang inahan, kinsa nitaliwan sa laing kinabuhi niadto lang Mayo. / ESL

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph