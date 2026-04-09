Central Visayas di maigo sa tropical depression

Gilauman nga mosulod sa monitoring zone sa nasod ang usa ka tropikal nga depresyon nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility (PAR) sa sunod semana, apan dili direkta nga makaapekto sa Central Visayas, lakip na ang Cebu.
Sumala pa ni Jhomer Eclarino, Visayas chief weather forecaster sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa), nga magpadayon ang kasarangan ug maayong kahimtang sa panahon sa Cebu ug sa rehiyon hangtod sa katapusan sa semana ug padulong sa ikatulong semana sa Abril.
Base sa kasamtangang analisis, ubos ang posibilidad nga mo-landfall ug lagmit nga moliko paingon sa amihanan ang maong weather disturbance.
Gipahibalo sab sa weather bureau nga ang tropical depression mahimong mokusog samtang anaa pa sa dagat ug posibleng mahimong bagyo. Wala pa sab isalikway ang posibilidad nga kini mahimong usa ka super typhoon.
Kasamtangan nga nasinati sa Cebu ang taas nga temperatura, diin ang heat index niabot sa kategorya’ng “extreme caution.”
Kini nga kategorya nagpasabot nga ang nasinati nga kainit mas taas sa aktuwal nga temperatura sa hangin, nga risgo sa panglawas kon dili magbantay.
Posible ang heat cramps ug heat exhaustion, ilabi na kon dugay nga ma-expose sa kainit o adunay pisikal nga kalihukan. Magbinantayon sa heat stroke kon magpadayon ang exposure nga walay igo nga hydration ug pahulay.
Ubos niini nga kategorya, ang heat index kasagarang anaa sa 33°C ngadto na sa 41°C.
Gitambagan ang mga residente nga mag-amping, kanunayon ang pag-inom og daghang tubig, ug paglikay sa pagbuwad sa init sa adlaw. /DPC