Central Visayas mipalig-on sa kaandam batok kalamidad

Nakiusa ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 7 sa pagsugod sa pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month niadtong Hulyo 1, 2026, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, isip kabahin sa paningkamot sa gobiyerno sa paglig-on sa kaandam, tubag, ug sayong pagbangon sa mga komunidad batok sa kalamidad sa Central Visayas.
Gipangulohan sa Office of Civil Defense 7 ang maong kalihukan uban sa nagkadaiyang ahensiya sa gobiyerno ug lokal nga mga kaabag.
Atol sa programa, gipasiugda ni Assistant Regional Director for Operations Jiah L. Sayson kinsa nipuli kang Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, ang kamahinungdanon sa Harmonized Actions and Processes for a Swift, Accountable Yield (Hapsay) isip giya sa Disaster Response and Early Recovery (DRER) sa departamento.
Matod niya, ang dali ug koordinadong paghatag og tabang maoy yawi aron maseguro ang hustong suporta sa mga pamilyang maapektuhan sa mga katalagman.
Nag-andam sab ang DSWD 7 og sunodsunod nga kalihukan sulod sa usa ka bulan. Lakip niini ang ceremonial distribution sa “Go-bags” sa Hulyo 6, online disaster preparedness trivia matag Miyerkules sugod Hulyo 8, ug writeshop alang sa Disaster Preparedness and Response Manual sa mga Centers and Residential Care Facilities karong Hulyo 14 hangtod 15.
Pagasundan kini sa Disaster Response Olympics sa Hulyo 21 hangtod 22 aron sulayan ang kaandam sa Quick Response Team clusters sa pagpatindog og family tents, pag-andam sa Family Food Packs, ug pagdumala sa Non-Food Items.
Sa Hulyo 23, ipahigayon sab ang webinar bahin sa Food and Non-Food Items, Internally Displaced Persons Protection ug Camp Coordination and Camp Management, uban sa simulation exercises sa mga specialized response vehicle aron mapalig-on pa ang kahibalo ug kapasidad sa mga responder ug kaabag sa humanitarian response. / PR