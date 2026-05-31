Central Visayas nabalik sa top 4 sa palarong pambansa

Nasulod pagbalik sa top four ang Central Visayas sa 2026 Palarong Pambansa didto sa Agusan del Sur, nga natapos niadtong Dom inggo, Mayo 31, 2026. Ang Central Visayas Re gional Athletic Association (CVIRAA) nakakuha og 32 ka bulawan, 30 ka silver, ug 44 ka bronse nga medalya aron masulod sa overall top four sa unang higayon sukad niadtong 2018. Dako ang nahimong kalam boan sa CVIRAA gikan sa ilang ikapito nga dapit sa kinati buk-an sa miaging tuig nga edisyon nga gipahigayon did to sa Ilocos Norte. Sama sa naandan, gidomi nar sa National Capital Region (NCR) ang nasudnong torneyo sa paugnat sa kusog, diin say on ra nilang nakuha ang ilang ika-19 nga overall champion ship pinaagi sa nahipos nga 91-71-71 gold-silver-bronze nga medalya. Ang Region IV-A mitapos sa ikaduhang dapit nga adunay 55-50-60 nga medalya, sam tang ang Region XI mipundo sa ikatolong dapit bitbit ang 34-32-34. Mikompleto sa Top 5 ang Western Visayas nga adunay 31-36-45. / RSC