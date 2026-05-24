Central Visayas, nagpabilin nga hotspot sa HIV

Nagpabilin nga hotspot sa mga kaso sa human immunodeficiency virus (HIV) sa Pilipinas ang Central Visayas.
Matod sa mga eksperto, ang padayong pagsaka sa mga kaso tungod kini sa pagsige og tinakdanay ug sa mga kakuwangan sa pag-access sa serbisyong panglawas.
Base sa pinakabag-ong report sa HIV & AIDS Surveillance of the Philippines sa Department of Health (DOH), ang Central Visayas nakatala na og kinatibuk-ang 12,137 ka kaso sa HIV sukad niadtong 1984.
Kini pito ka porsyento sa tanang kaso sa tibuok nasod.
Ang rehiyon nagpabilin sa top 5 nga mga lugar nga adunay labing daghang kaso sa HIV sa nasod, uban sa National Capital Region (NCR), Calabarzon, Central Luzon, ug Davao Region.
Bisan pa man og ang Metro Manila ang nag-una gihapon sa gidaghanon sa mga natakdan, ang Central Visayas maoy mibutho nga usa sa labing dako ug padayon nga sentro sa HIV sa gawas sa Luzon.
Suma sa mga opisyal sa panglawas, ang taas nga gidaghanon sa rehiyon dala sa nagkadaiyang rason sama sa urban migration, ang paglihok sa mga turista, pakighilawas sa mga grupo nga daling matakdan, ug ang epekto sa unang outbreak kaniadto nga nalambigit sa paggamit og syringe o dagom sa ilegal nga droga.
Gipakita sa pinakabag-ong report nga hapit tibuok o 99 porsyento sa mga kaso sa HIV sa Pilipinas nga nakuha pinaagi sa pagsawosawa sa kontaminadong dagom ang natala sa Central Visayas.
Nailhan ang rehiyon sa tibuok kalibutan sa dihang mibuto ang HIV sa mga tawo nga nag-inject og droga sa Cebu kapin sa usa ka dekada na ang milabay, usa ka krisis nga suma sa mga eksperto nagbilin og dako nga epekto sa sitwasyon karon.
Apan sa pagkakaron, ang pakighilawas na ang nag-unang rason sa pagbalhin sa HIV sa nasod, nga maoy makita usab nga trend dinhi sa Region 7.
Sa tibuok nasod, 96 porsyento sa mga impeksyon sa HIV nakuha pinaagi sa sexual contact, diin ang pakighilawas sa lalaki ngadto sa lalaki ang may mayoriya sa mga bag-ong kaso.
Ang mga batan-ong Pilipino gihapon ang labing apektado, diin ang mga nag-edad og 15 hangtod 34 anyos naglangkob sa kapin sa tulo ka kwarter sa mga bag-ong nadiskubrehang impeksyon gikan sa Enero hangtod Marso 2026.
Sa Central Visayas pa lang, duna nay 228 ka bag-ong kaso sa HIV ang natala sa unang quarter sa tuig 2026, hinungdan nga na-ikaunom ang rehiyon sa tibuok nasod sa mga bag-ong na-diagnos nga kaso niining panahona. / DPC