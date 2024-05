Central Visayas negatibo sa ‘buy and sell’ babies

Way nadawat nga impormasyon ang kapulisan sa Central Visayas, lakip na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD-7), nga adunay Facebook pages nga matod pa nag buy and sell sa mga masuso aron ilang ipa-adopt niadtong magtiayon o pamilya nga wala tugahi og anak.

Sa kaulohan, dunay nabantayan ang DSWD-National Authority on Child Care nga 20 ngadto sa 30 ka Facebook accounts nga nag-post og buy and sell sa mga bata nga mobalor sa P50,000.

Matod ni DSWD 7 Director Shalaine Marie Lucero nga wala silay nadawat nga impormasyon nga adunay susama niini sa Central Visayas apan duna na siyay gitahasan nga mo-monitor niini aron ila gilayon nga mahatagan sa pagtagad kon duna man.

Si Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nagkanayon nga nakig-alayon sila sa DSWD 7 aron mabantayan nila kining maong modus.

Matod ni Pelare nga ilang giawhag ang publiko nga mopahibawo dayon sa kapulisan kon dunay masayran nga naghimo sa maong ilegal nga kalihukan.

Nibahad ang police official nga kon dunay mabantayan nga naghimo niini sa Central Visayas, dili magpanuko ang kapulisan sa paggukod sa mga kriminal.

“This is violative of at least two laws, Republic Act 9208 which is the Human Trafficking Act, violative pud ni obviously for violation of Republic Act 7610 (Child abuse) naa pay laing violations ani but I’m sure dako kaayo nig penalty, so this should be a warning to everyone, wa ta kabawo wa lang nato ma monitor but naay naghimo ani and watch out,” matod ni Pelare.

Didto sa Luzon nabantayan sa mga otoridad nga ang mga ginikanan mismo sa maong mga bata ang mobaligya niini diha sa social media. / AYB