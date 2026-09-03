Centralized monitoring matag ospital alang sa paspas nga patient referrals

Gitinguha sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nga maestablisar ang hiniusa nga monitoring ug coordination system alang sa mga patient referrals sa 16 ka mga hospital nga gidumala sa probinsiya.
Kini aron maseguro nga walay mga pasyente nga ma-pending ang referrals nga maoy hinungdan sa kalangay sa pagbalhin sa mga pasyente sa insaktong pasilidad.
Kini maoy hinungdan nga ni-request ang kagamhanan ngadto sa Department of Health (DOH) Central Visayas alang sa pag-develop og consolidated Province-level dashboard alang sa 16 ka hospitals.
Ang CVeHRS o e-Referral naestablisar niadtong 2019. Mao kini ang paagi sa kagamhanan nga makakonektar sa mga provincial, city, municipal, ug uban pang healthcare facilities sa rehiyon. Kon kini mahimong operational na, adunay personnel nga tahasan nga motubag sa mga concern sa Provincial Operations Center (Opcen) nga magbase sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) Command Center sa Busay.
Aron ma-monitor ang mga pending referral status sa tanang hospital sa probinsiya, ma-coordinate sa direktang hospital nga padulngan ang pasyente ug matabangan sa kasakyan sa pasyente paingon sa hospital.
Sa nasayran, ang mga kadangpan nga mga apex hospitals sa Sugbo naglangkob sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) ug ang Cebu South Medical Center alang sa mga pasyente nga nagkinahanglan og kritikal nga pag-amuma.
Subay niini, nagkinahanglan ang kagamhanan sa igong pasensya sa publiko sanglit molanat gyud og oras ang paghimo sa maong sistema.
Kini pagseguro nga adunay insakto ug igo nga information-security safeguards sa dili pa kini ipatuman.
Nasayran nga dugay na nga nahimong concerns sa mga pasyente ug sa pamilya niini ang giingong kalangay sa referals gikan sa provincial ug district hospitals paingon sa mga dagkong hospital nga nahimutang sa Dakbayan sa Sugbo. / ANV