Cepba 61st Anniversary League sugdan ugma

Sugdan na ang pinaksitay sa Cebu Professional Basketball Association Inc. (Cepba) 61st Anniversary League ugma, Dominggo, Agusto 16, 2026, sa YMCA Cebu Gym sa Jones Avenue, Dakbayan sa Sugbo.
Upat ka teams ang magtigi sa torneyo nga pangulohan sa defending champion Team Teelow, nga pangulohan sa kasamtangang MVP JB Pizarras kauban sila si kanhi University of San Carlos (USC) Warrior Carlo Ortega, kanhi Benedicto College (BC) Cheetah Allen Alicando, ug kanhi University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panther Francis Gener Jungao.
Mosuway pag-ilog sa korona gikan sa Team Teelow mao ang Team Gajudo, Team Geraldez, ug Team Yosores.
Ang Team Gajudo pangulohan nila ni kanhi University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars nga sila si Gilbert Gajudo, Rui Besa, Rodge Balbao, ug Gian Chua lakip na ni kanhi USPF Baby Panther Ramon “Titoy “Singson.
Ang Team Yosores pangulohan nila ni kanhi University of Cebu (UC) Webmasters Joaquin “Kin” Rojas, Jack Catarina, Joash Go lakip na ni kanhi USPF Panther Jerwin Espina.
Samtang ang Team Geraldez pangulohan nila ni kanhi Cebu Instute of Technology University (CIT-U) Wildcat Leoncio Geraldez Jr., kanhi Ateneo Blue Eagle Chris Sta Maria, kanhi USJ-R Jaguars nga sila si Klein Gordillo, ug Rhustin Rodriguez.
Sa premirong duwa, magsangka ang Team Geraldez batok Team Gajudo sugod sa alas 8:15 sa buntag samtang mosunod ang kombati sa Team Teelow batok Team Yosores. / ESL