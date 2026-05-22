Cepca President’s Cup chess tourney karong Mayo 30

Magpinug-anay og singot sa utok ang dekalidad nga Sugboanong chess players sa 2026 Cebu Executives and Professionals Chess Association (Cepca) President’s Cup nga ipahigayon karong Mayo 30, 2026, sa CCC Chess Club sa 4th floor sa Robinsons Galleria Cebu.
Ang torneyo nga ipahigayon matag tuig isip tipik sa kasaulogan sa adlaw nga natawhan ni Cepca President Engr. Jerry Maratas, nagdalit og P50,000 nga kinatibuk-ang ganti.
Ang kampyon sa torneyo, nga abli alang sa tanan, makabulsa og P20,000, makadawat og P10,000 ang 2nd placer, samtang ang mahiluna sa ikatulo hangtod sa ikaunom nga dapit makakubra og P5,000, P3,000, P2,000, ug 1,000.
Gawas niini, makadawat sab og insentibo nga P1,000 ug P500 ang mopatigbabaw nga duha sa nagkalainlaing mga kategoriya nga mao ang Cepcans A ug B, lady, senior, U8, U12, U16 ug U20.
Ang rehistrasyon sa torneyo nagbalor og P300 apan libre kini alang sa FIDE titled players.
Adunay P100 nga diskuwento sa rehistrasyon ang Cepcans, senior citizens, PWDs, babaye, ug mga bata nga nag-edad og 12 anyos paubos.
Giawhag ang tanang mga interesado nga magparehistro sa dili pa ang gikatakdang adlaw sa kompetisyon.
Ang mga magparehistro sa mismong adlaw sa torneyo pabayron na og P350.
Alang sa mga interesadong mosalmot, mahimong motawag nila ni Richard Ouano (09566520517), Kevin Yap (09458559800), Edwin Cablao (09236983109), ug Stephen Rosales (09064852026). / ESL