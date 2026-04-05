CERA: Bill sa kuryente, posibleng mosaka

Nag-atubang ang mga Sugboanon sa hulga sa pagmahal sa bill sa kuryente dungan sa pagsaka sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan.
Kini ang hinungdan nga usa ka grupo sa mga konsumidor ang nanawagan alang sa pag-usab sa suplay sa kuryente sa probinsya paingon sa mga locally sourced renewable energy.
Ang Cebu Electricity Rights Advocates (CERA), sa usa ka pamahayag, niawhag sa mga lokal nga power distributors ug sa national grid operator nga pakunhoran ang pagsalig sa imported nga fossil fuels ug hatagan og prayoridad ang mga lumad nga renewable sources aron mapanalipdan ang mga konsumidor gikan sa kalit nga pagsaka sa presyo sa merkado sa kalibutan.
Matod ni Cera convenor Nathaniel Chua, ang nagkagrabe nga tensyon sa Iran nakapahuyang sa global energy benchmarks, nga nagbutyag sa ekonomiya sa Sugbo sa pag-usab-usab sa presyo tungod sa dako niining pagsalig sa coal, liquefied natural gas, ug lana.
"Ang atong mga utilities karon daw nakatali sa usa ka nalunod nga barko," matod ni Chua, nga nag-ingon nga ang pass-through pricing system nagtugot nga ang pagsaka sa presyo sa gasolina direktang mapasa ngadto sa bill sa mga konsumidor.
Gihagit sa maong grupo ang mga nag-unang distribution utilities sa Sugbo—ang Visayan Electric Company, Cebu Electric Cooperative (Cebeco), ug Mactan Electric Company (Meco) nga patas-an dayon ang bahin sa locally generated nga solar, hangin, ug geothermal power sa ilang mga suplay.
Gihisgutan ni Chua ang grabeng pagsaka sa presyo sa gasolina sa kalibutan, maoy hinungdan nga ang Asian natural gas index nisaka na ngadto sa mga $25 matag milyon ka British thermal units, samtang ang presyo sa coal nisaka ngadto sa mga $140 matag metric ton.
Matod niya, hapit katunga sa lokal nga suplay sa kuryente sa Sugbo naggikan sa mga coal plants sa Dakbayan sa Toledo ug Naga, hinungdan nga daling maapektuhan ang probinsya sa iyang gitawag nga war-time pricing.
Nanawagan usab ang Cera sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) nga paspasan ang pag-upgrade sa mga transmission interconnections nga nagsumpay sa Sugbo ngadto sa Negros ug Mindanao, nga nailang duna’y daghang renewable energy.
"Ang Sugbo gilibutan sa mga silingan nga duna'y daghang renewable energy, apan gigutom kita sa barato nga kuryente," matod ni Chua.
Gihatagan niya og gibug-aton nga ang mga langan sa submarine cable ug mga transmission projects maoy nakababag sa probinsya sa pagkuha og mas barato nga lumad nga enerhiya.
Giawhag sa grupo ang Energy Regulatory Commission (ERC) sa pagmando sa mga utilities nga mokuha og mas taas nga porsyento sa kuryente gikan sa lokal nga renewable plants ug mopahigayon og performance audit sa pag-uswag sa NGCP sa mga mahinungdanong proyekto sa Visayas ug Mindanao.
Isip dinaliang tabang, ang Cera nihangyo usab sa Kongreso nga permanenteng tangtangon ang value-added tax (VAT) sa mga bill sa kuryente aron mapagaan ang palas-anon sa mga panimalay taliwala sa inflation.
"Nagsulod kita sa pinakainit nga mga bulan sa tuig uban sa pipila sa pinakataas nga presyo sa gasolina sa kasaysayan," matod ni Chua. / PR