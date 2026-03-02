Cera mipasidaan sa kontaminasyon, over-extraction sa tubig sa Sugbo

Nanawagan ang Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga palig-unon ang water security ug likayan ang posibleng kontaminasyon ug dagkong pagkawala sa suplay sa tubig sa Metro Cebu.
Sumala sa Cera convenor nga si Nathaniel Chua, ang kasamtangang lebel sa Non-Revenue Water (NRW) sa MCWD usa ka “fiscal ug humanitarian disaster.”
Bisan pa sa pagsaka sa water rates, nagpadayon gihapon ang pagkawala sa 30 porsiyento hangtod 32 porsiyento sa kinatibuk-ang suplay sa tubig tungod sa leaks, pagpangawat, ug metering errors labaw sa 20 porsiyento nga ceiling nga gitakda sa Local Water Utilities Administration (LWUA).
Matod ni Chua, ang padayong inefficiency naghatag og dako nga palas-anon sa mga konsumidor, ilabi na sa mga kabos.
“MCWD is straining the household budget to fund a system that is literally bleeding consumer dry,” matod ni Chua. “Why should the public pay for ‘ghost water’ that never reaches faucets?”
Gipunting sab sa Cera ang posible nga risgo sa kontaminasyon ilabi na kon mapalong ang kuryente sa pumping stations panahon sa “Yellow Alerts.” Kon mokunhod ang water pressure, mahimong adunay vacuum effect sa mga tubo nga magpasulod og hugaw nga tubig, ilabi na kon duol sa mga tapokanan og basura sama sa Pond A ug “Bagsakan” operations sa SRP nga usa ka dakong water distribution corridor.
Dugang pa, giingon sa grupo nga ang aquifers sa Cebu anaa na sa kahimtangang “over-extraction” nga mahimong mosangpot sa pagkalunod sa yuta ug pagsulod sa alat nga tubig sa ilalom sa yuta, labi na panahon sa hulaw.
Nanawagan ang Cera og mas agresibong pag-ilis sa 40-anyos nga tubo, pagseguro og non-interruptible power supply sa pumping stations, ug hustong pagdumala sa basura aron mapanalipdan ang limpyo ug luwas nga suplay sa tubig alang sa mga Sugboanon./ PR