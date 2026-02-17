Cera nag-awhag og cost controls samtang misaka ang presyo sa kuryente sa Sugbo

Nagpahayag og kabalaka ang Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) sa bag-ong pagsaka sa bayranan sa kuryente nga gipahamtang sa mga nag-unang power distributor sa Sugbo nga posibleng makadugang sa kabug-at sa gastohan sa mga panimalay.
Sumala ni Cera Convenor Nathaniel Chua, nasubo ang grupo sa labing bag-ong pag-adjust sa rates nga gihimo sa Cebu Electric Cooperative I, Cebu Electric Cooperative II, ug Cebu Electric Cooperative III, nga nailhan isip CEBECO, diin ang average nga rate miabot na sa P13.37 matag kilowatt-hour (kWh), human sa sunodsunod nga pagtaas sa miaging billing cycles.
Sa laing bahin, ang Visayan Electric Company (Veco) nagpatuman sab og bag-ong rate nga P12.79/kWh nga adunay dugang nga singil.
Matod ni Chua, bisan og komplikado ang kahimtang sa energy market, kinahanglan gihapon hatagan og dakong pagtagad ang epekto niini sa mga panimalay ug palig-onon ang cost-control measures sa utilities.
Gipasabot sa Cera nga ang pagsaka sa presyo tungod sa external ug internal nga mga hinungdan, lakip ang paspas nga pagtubo sa demand sa kuryente sa Sugbo nga mokabat og mga 150 megawatts matag tuig.
Tungod niini, napugos ang mga distributor sa pagpalit og dugang suplay gikan sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM), diin dali mausab-usab ang presyo.
Kon peak ang demand o adunay outages sa mga planta, mosaka sab ang gasto sa palit nga kuryente.
Gipunting sab sa grupo ang nagkadaan nga distribution systems sa pipila ka kooperatiba nga lugar nga nagresulta sa taas nga technical losses ug mas dako nga bayranan sa konsumidor.
Sa rural nga mga lugar, giingong adunay operational inefficiencies ug taas nga administrative overhead nga nakapahinay sa modernization. Base sa banabana sa Cera, nisaka og 15–20 porsiyento ang gasto sa kuryente sa sayong bahin sa 2026.
Nanawagan ang grupo og transparent nga review sa distribution efficiency, pagrepaso sa power supply agreements, ug pagsuspende sa under-recovery collections hangtod mapalig-on ang serbisyo.
“Operational excellence is the best hedge against inflation,” matod ni Chua nga nag-awhag og kooperasyon tali sa utilities, regulators, ug mga konsumidor aron maseguro ang abot-kaya ug kasaligan nga kuryente sa Sugbo. / PR