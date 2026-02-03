Cera nanawagan og mas lig-on nga proteksyon sa MCWD water supply

Gihangyo sa Cebu Electricity Rights Advocates (Cera) nga ang lokal nga kagamhanan ug utility providers magpatuman og integrated infrastructure strategy aron maseguro ang kaluwasan sa tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ug masulbad ang dugay na nga problema sa sanitasyon sa Pasil ug South Road Properties (SRP).
Sumala sa Cera, ang dili maayong pagdumala sa basura sa Pasil Fish Port nagpadayon sa pagpameligro sa kahimsog sa publiko ug sa kalikupan.
Bisan sa panahon sa dagkong internasyonal nga kalihukan sama sa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2026, dagkong tarpaulin ang gitaptap aron matabunan ang naglutaw nga basura ug polusyon sa palibot.
Apan matod ni Cera Convenor Nathaniel Chua, dili kini igo nga solusyon.
“While these boards hide the sight of waste, they do nothing to address foul odors, bacterial contamination, or underlying sanitation problems,” matod niya.
Gipahinumdoman sab sa grupo nga niadtong Enero 2026, gipasiugda sa ASEAN Special Senior Officials Meeting on Energy ang importansya sa “system reliability” ug gitawag ang mga distribution utilities sa paghatag og non-interruptible power lines sa mga kritikal nga pasilidad sama sa MCWD pumping stations.
Gipasabot sa Cera nga ang lig-on ug walay hunong nga suplay sa kuryente maoy yawe aron mapadayon ang tukmang water pressure ug malikayan ang pagsulod sa kontaminasyon sa linya sa tubig.
Gisugyot sa Cera nga gamiton sa siyudad ang pundo sa 2026 budget sa Department of Agriculture–Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (DA-BFAR) alang sa pagtukod og modernong fish port facility nga adunay lig-on nga sanitation system ug dedikadong waste management.
Matod sa grupo, makapanalipod kini sa kahimsog sa katawhan ug makahatag sab og dugang kita sa lokal nga kagamhanan.
Giila sab nga importante ang pagbalhin sa “Bagsakan” wholesale hub padulong sa SRP Mambaling Flyover aron matul-id ang mismanagement sa Pasil Fish Port ug mapalambo ang pagpaningil sa bayranan ug sanitation enforcement.
Aduna sab mga report nga adunay vendors nga mogamit og tubig-dagat sa paglimpyo sa isda bisan kini kontaminado.
Samtang walay wastewater treatment facility ang Pasil Fish Port, ang hugaw nga residues deretso ra mosulod sa dagat ug makapataas sa fecal coliform level. Kon mokunhod ang pumping pressure, posible makasulod ang kontaminante sa pipelines.
Tungod niini, gihangyo sa Cera ang Visayan Electric Company (Veco) ug MCWD nga magkasabot sa pagbutang og non-interruptible power lines sa pumping stations aron mapanalipdan ang suplay sa tubig ug kahimsog sa publiko. / PR