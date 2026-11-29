Duha ang patay samtang 30 ka mga tawo ang naangol sa panagbangga sa Ceres bus ug cane truck sa national highway sa Barangay Bulwang, Lungsod sa Mabinay, Negros Oriental alas 8:49 sa gabii, Sabado, Nobiyembre 28, 2026.
Ang mga nakalas nag edad og 32 anyos, taga Purok Mahogany, Barangay Oringao, Kabankalan City, Negros Occidental ug 26 anyos, nga taga Barangay Karabalan, Himamaylan City, Negros Occidental.
Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Mabinay Municipal police station nasayran nga ang Ceres bus gikan sa dakbayan sa Dumaguete ug paingon sa Bacolod City samtang ang cane truck gikan sa lungsod sa Mabinay ug paingon sa Bais City.
Giingong na overshoot ang cane truck sa karsada ug nilabang sa pikas lane ug dayong kabangga sa walang bahin sa passenger bus.
Tungod sa kakusog sa impact, ang karga sa truck nilusot sa nabuak nga windshield sa bus.
Duha ang nakalas sa maong hitabo human nangaigo sa mga kargang tubo samtang 28 ka mga tawo ang nakaangkon og minor injuries.
Duha sab ang gibalhin sa tambalanan sa Dumaguete City alang sa dugang pagtambal kanila. / AYB