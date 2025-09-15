Certification gikan sa DPWH gipaabot aron ibulgar sa Comelec ang listahan

Andam na ang Commission on Elections (Comelec) nga ipahibalo sa publiko ang lista sa mga kontraktor nga posibleng nakahatag og donasyon sa kampanya atol sa piniliay niadtong Mayo 2022.
Matod ni Comelec Chairman George Garcia, ipagawas nila ang lista kon makadawat na sila sa certification gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH) nga mopamatuod kon kinsa sa 52 ka kontraktor ang adunay kontrata sa gobiyerno atol sa eleksyon sa 2022.
“Basta po makakuha kami ng certification sa ating DPWH, ilalabas na po namin ‘yong list of contractors. Gusto lang natin malaman doon sa 52 construction companies, ilan talaga ‘yung government contractors, ilan talaga ‘yung nasa private lang,” matod ni Garcia.
Sa sayo pa, ang Comelec nisumite na og lista sa 52 ka kontraktor nga nakatampo og campaign donations ngadto sa DPWH.
Sa unang 43 ka kontraktor, adunay nitampo sa pito ka nasyonal nga kandidato ug sa 15 ka partido politikal ug party-list organizations.
Ang napulo ka dugang nga kontraktor naila pinaagi sa ilang kontribusyon ngadto sa duha ka kandidato sa gobernador ug duha ka kandidato sa bise gobernador.
Sumala sa Omnibus Election Code, gidili ang paghatag og kontribusyon alang sa partisan nga kalihukan sa politika.
Matod ni Garcia, gusto nilang makompleto ang pag-ila kon si kinsa sa 52 ka kontraktor ang nakalapas sa balaod ug angay kasohan sa dili pa matapos ang buwan sa Septiyembre.
KASONG LUBIANO–ESCUDERO
Sa laing bahin, kalabot sa kaso nga naglakip ni Senador Francis Escudero ug sa kampanya nga donasyon ni Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Inc., gipadayag ni Garcia nga siya mokumbati sa pag-inhibit sa kaso.
Gipasabot niya nga kini tungod kay kaniadto kliyente niya si Escudero sa dihang siya usa pa ka election lawyer.
“Tayo po ay mag-iinhibit lalo na sa kaso ni Sen. Chiz Escudero sapagkat ako ay nakapagserve before bilang lawyer niya. ‘Yun ay gagawin
natin kapag opisyal at pormal na siyang nirequire na tumugon sa paanyaya na magbigay ng counter affidavit,” pasabot ni Garcia. / Anton Banal/SunStar Philippines