Cesafi 25th Anniversary Fun Run karon

Ipahigayon karong Martes, Septiyembre 9, 2025, ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) 25th Anniversary Fun Run sa Cebu City Sports Center (CCSC) oval.
Gibanabana nga moabot sa 3,000 ka runners ang mosalmot sa lumba, nga usa lang sa daghang mga kalihukan nga tipik sa kasaulogan sa ika-25 ka mga tuig nga anibersaryo sa Cesafi.
Nagkanayon si fun run coordinator Bernard Ricablanca nga ang 16 ka miyembrong mga tunghaan sa Cesafi adunay tag 200 ka runners nga paapilon.
Ang lumba gilangkuban og 3-kilometer, 7-kilometer, ug 15-kilometer nga mga kategoriya.
Ang rota sa lumba mosubay sa kadalanan sa Osmeña Boulevard, General Maxilom Avenue, Gorordo Avenue, Salinas Drive sa Lahug, ug Pope John Paul II Avenue.
Ang lumba, nga gidumala sa Racetech Track & Field Athletics, mosugod sa alas 4:30 sa kadlawon.
Ang Cesafi 5th season opisyal nga sugdan karong Sabado, Septiyembre 13, sa bag-ong gi-renovate nga Cebu Coliseum. / ESL