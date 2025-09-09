Cesafi ‘All Old-Stars’ karon na

Masubhan ang bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum karong Miyerkules, Septiyembre 10, 2025, sugod sa alas 5:30 sa hapon sa pagpahigayon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) All Old-Stars Exhibition Game.
Ning maong duwa, nga tipik sa kasaulogan sa ika-25 ka mga tuig nga anibersaryo sa Cesafi, magpinaksitay ang kanhi mga sakop sa managribal nga mao ang multi-titled University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters.
Labing gikaintapan ning maong duwa mao ang presensya sa Sugboanong higante nga si June Mar Fajardo, kinsa maoy labing pambato sa San Miguel Beermen ug 8-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA).
Si Fajardo, kinsa lumad nga taga lungsod sa Pinamungajan, Cebu, apil sa lineup sa Webmasters diin nagsugod og kabaid ang iyang abilidad.
Ikauban ni Fajardo sila si TNT Tropang 5G guard Brian Heruela, Luigi Gabisan, Garciano Puerto, Thirdy Miranda, Justine Dacalos, Jan Auditor, Kenneth Nunez, Michael Lawas, ug Kelvin Juliane.
Anaa sab sa Webmasters sila si Allain Abellanosa, Benson Culango, Jonathan Canceran, Ruben Ludovice, ug Paul Galinato. Mogiya sa Webmasters alumni mao ang kanhi coach niini nga si ex-PBA Dondon Hontiveros.
Adunay mga nakapangutana kon nganong dili moduwa sa Webmasters si Hontiveros, kinsa produkto sab sa Webmasters ug sakto pa ang kondisyon niini.
Gipasabot sa kadagkuan sa Cesafi nga nakaduwa sa UC si Hontiveros apan sa nabungkag nga Cebu Amateur Athletic Association (CAAA), nga maoy gipulihan sa Cesafi.
Ang Green Lancers alumni pangulohan sa kanhi PBA players nga sila si JR Quiñahan, Paul Desiderio, Jun Manzo, Gayford Rodriguez, Reed Juntilla, ug Neil Rañeses.
Mokompleto sa team mao sila si Eman Calo, Jan Michael Abad, Phil Mercader,, Rino Berame, Paco Brian Delantar, Jerome Silva, Adrian Lao, Franz Arong, Dimple dela Pisa, ug Monic Soliva.
Mogiya sa Green Lancers alumni mao si coach Elmer Cabahug, kinsa usa sab ka ex-PBA.
Gawas sa engkuwentro, seguradong mokawat og dakong atensyon ang bag-ong panagway sa makasaysayong New Cebu Coliseum, nga nahisubay na karon sa international standards.
Ang mga tiket nagbalor og P100-general admission, P300-upper box, P400-lower box, ug P500-stage.
Ang mga estudyante adunay discount diin nagbalor na lang ang mga tiket og P50-general admission, P200-upper box, P300-lower box, ug P400-stage. / ESL