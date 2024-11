Cesafi All-Stars karong adlawa

Magtigi ang mga bituon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) sa giatngan nga All-Star Game karong adlawa, Nobiyembre 24, sa Cebu Coliseum.

Mopahuway una ang mga players sa ilang naandan nga duwa para sa ilang team, ug karong higayona mopakita kini og aksiyon para sa Team East ug Team West.

Sa college division, si reigning MVP Kent Ivo Salarda, Jimpaul Amistoso, Ivan Clark Alsola, Raul Gentallan, and Froilan Maglasang sa two-time defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers maoy mo-banner sa Team East.

Ang coach sa Team East si Paul Alelu Flores sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs.

Lakip sa East team sila Elmer Echavez, Felvic Dorado and AJ Calizar sa University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars, Matt Flores, JZ Dizon,Kent Joshua Cabanlit, ug AJ de los Reyes sa University of the Philippines (UP) Cebu Fighting Maroons, ug Paulo Dalumpines, Keaton Taburnal, ug Earl Laniton sa CRMC Mustangs.

Sa pikas habig, naa sa West team sila Zareygel Rosano, Jasper Pacaña, Michael Diaz ug Jhiey Paraldo sa University of Cebu (UC) Webmasters, AJ Tolipas, Serge Gabines, ug Kenneth Babalcon of the Benedicto College (BC) Cheetahs, ug Neon Chavez, John Miguel Maglasang and Peter John Peteros sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers.

Nagkompleto sa West roster sila Jerian Marc Abello, Edgar Sajol ug Matthew Paras of the Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildcats ug James Gica ug Bryle Puntual sa University of San Carlos (USC) Warriors.

Ang West team gipangulohan ni coach BJ Murillo of the BC Cheetahs.

Sa high school division, Ang Team West nga gimentor ni coach Axel Rabaya sa CIT-U Baby Wildcats manglangkob nila Alden Cainglet, Froilan Maglasang, ug Lars Fjellvang sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug John Nathan de la Torre, Kenneth Cole, Roderick Cambarijan sa UV Baby Lancers.

Lakip pud sa West side sila Kieff Russel Suarez, Randel Jay Mendaros, ug Ryko Batuigas sa CIT-U Baby Wildcats, Wade Adam Luche, Prince Juver Neil Mallorca, ug Dan Mitchell Ferraren sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM), ug Brent Cuyno ug Karl Agravante sa CRMC Baby Mustangs, ug Angelo de la Cerna sa Don Bosco Technical College (DBTC)-Cebu Greywolves

Ang ilang kaatbang mao ang Team Easat nila Jan Vince Oringo, J Lord Pepito ug Kyle Barrieta sa USJ-R Baby Jaguars, Jake Yong, Carlo Salgarino ug Stephen Pagalan sa UC Baby Webmasters, ug Lybron James Lamo, Kenneth Robert Fuller, ug Reyvene Arobo sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons.

Lakip sa East stars mao sila Fritz Gonzalez, Champ Brigoli, ug Ralph Seares sa USPF Baby Panthers, Xian Garcia ug Zack Judilla sa USC Baby Warriors, ug Kyle Nalisa sa BC Baby Cheetahs.

Ang mogiya sa East team mao si coach Julius Cadavis sa USJ-R Baby Jaguars. / RSC