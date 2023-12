Cesafi finals sugdan na karon

Kulbahinam nga aksiyon ang idalit alang sa basketball fans karong semanaha sa pagsu­god sa championship match sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Ce­safi) Season 23 basketball tour­nament sa Cebu Coliseum.

Karong adlawa, Lunes, Dis­yembre 11, ang Sacred Heart Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug University of the Visayas (UV) Baby Lan­cers magharong sa Game 1 sa ilang best-of-three championship series alang sa high school nga titulo.

Magsugod ang du­wa alas 5 sa hapon.

Ang defending champion SHS-AdC naglantaw sa pagdepensa sa ilang titulo para ma­kahatag og fitting farewell kang star point guard Jared Bahay.

Si Bahay, ang gikonsiderar nga top high school basketball player sa nasod karon, moduwa sa collegiate ranks ngadto sa kaulohan sunod tuig ubos sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Gipilde sa Magis Eagles ang UCLM sa do-or-die semis aron makaabanti sa finals.

Ang UV, sa ilang bahin, mosulod sa finals nga adunay taas nga kumpiyansa gikan sa malampuson nga semis series batok sa top-seeded University of San Jose-Recoletos Baby (USJ-R) Baby Jaguars nga ilang gipilde makaduha.

Mao kini ang unang higa­yon sukad niadtong 2017 nga mag-abot ang Magis Eagles ug Baby Lancers sa championship game.

Sa laing bahin, ang Game 1 sa college division sa UV Green Lancers batok sa University of Cebu (UC) Webmasters gikatakda ugmang adlawa, Martes, Disyembre 12.