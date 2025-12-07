Cesafi high school semis sugdan karon

Magsugod na ang semifinals sa high school division sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) sa Lunes, Disyembre 8, 2025, sa Cebu Coliseum, sumala sa kumpirmasyon ni league commissioner Felix Tiukinhoy.

Kini human gibalibaran sa mga opisyal sa Cesafi ang apela sa University of Cebu-Mandaue Lapu-Lapu (UCLM) Ju-nior Webmasters aron balihon ang forfeiture sa pito ka duwa.

Tungod niini, nakompleto na ang Final Four nga magdula: ang defending champion nga Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles, UC Main Junior Webmasters, Cebu Eastern College (CEC) Dragons, ug Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Wildkittens.

Ang top-seed nga Magis Eagles mopatubang sa No. 4 nga Wildkittens sa alas 12:30 sa hapon, nga sundan sa duwa tali sa No. 2 UC Main ug third-seed nga CEC. / RSC