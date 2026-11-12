Cesafi high school volleyball knockout semis karong Sabado sa Minglanilla

Upat ka kulbahinam nga mga hinampakay ang masaksihan karong Sabado, Nobiyembre 14, 2026, sa knockout semi-final games sa high school girls ug boys divisions sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) volleyball event sa Minglanilla Sports Complex sa Lungsod sa Minglanilla, Cebu.
Sa high school girls, magsangka ang No. 1 University of Southern Philippines Foundation (USPF) ug No. 4 University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) samtang magpinaksitay ang No. 2 Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) batok No. 3 University of San Jose Recoletos (USJ-R).
Sa high school boys, magkombati ang No. 1 USJ-R batok No. 4 UC-Main samtang amg-engkuwentro ang No. 2 USPF batok No. 3 UCLM.
Ang modaog ning mga sangkaa mao ang makaabante sa finals, nga ipahigayon karong Dominggo, Nobiyembre 15, sa samang venue.
Sa dili pa ipahigayon kining maong semi-final games, magkombati una ang University of San Carlos (USC) ug UCLM sa pagsugod sa hinampakay sa college women’s division sa alas 8:30 sa buntag.
Inig human sa semis sa high school, mosugod na sab dayon ang aksiyon sa college men’s division diin magsanka ang University of the Philippines (UP)-Cebu batok UC Main sa Pool A ug USPF batok USJ-R sa Pool B.
Ang mga tiket sa lower box nagbalor og P150 ug P100 (students) samtang sa upper box nagkantidad og P100 ug P50 (students). / ESL