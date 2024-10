CESAFI leaders magpinaksitay

Mga duwa karon:

5:15 pm- UC batok USJR (High School)

6:45 pm- UC batok UV (College)

Kombati sa mga lider sa college division ang masaksihan sa main game karong Huwebes sa gabii, Oktubre 31, 2024, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball tournament sa Cebu Coliseum.

Gipangtumbok mao ang parehong wala’y pilde nga mao ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters.

Ang Green Lancers nga mao ang defending champions, nag-inusara sa ibabaw nga puwesto dala ang 5-0 nga rekord samtang ang Webmasters sikit nga nagsunod sa ikaduhang luna dala ang 4-0 nga baraha.

Human sila nakasugat og pagpanghudlat sa premiro nilang tahas una nila nabuntog ang University of San Jose Recoletos (USJR) Jaguars, 78-71, niadtong Septiyembre 22, 2024, ang Green Lancers ni coach Gary Cortes namungot ug gipanglubong ang nagsunod nilang upat ka mga kontra.

Batok sa Webmasters ni coach Kern Sesante, ang Green Lancers gilaumang makasugat na sab og hugot nga kombati.

Ang Webmasters pulos ninglampornas sa nag-una nilang upat ka mga kontra.

Kombati sab sa high school leaders ang masaksihan sa premirong duwa tali sa UC Baby Webmasters ug USJ-R Baby Jaguars.

Ang duha ka mga kampo nga pulos adunay 6-1 nga rekord, nagpatong sa ibabaw kauban ang defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles.

Sa mga duwa niadtong Martes, Oktubre 29, gipangpaak sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers ang Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs, 84-79, sa college division.

Mao sab kini ang gibuhat sa USPF Baby Panthers ngadto sa University of San Carlos (USC) Baby Warriors, 84-67, sa high school division. / ESL