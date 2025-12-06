Cesafi mi-forfeit sa 7 ka duwa sa UCLM player

Gianunsiyo Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) ang forfeiture sa pito ka duwa nga giapilan University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Junior Webmasters player nga si Noe Lingoste.
Sumala sa Cesafi, niduwa si Lingoste sa “ligang labas” (unsanctioned league), nga klarong paglapas sa regulasyon sa liga. Tungod niini, tanan nga duwa nga iyang giapilan sa 25th season sa Cesafi kay gi-forfeit.
Sulod unta sa semis ang UCLM diin bitbit pa nila ang twice-to-beat advantage ila untang kontrahon ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons.
Apan tungod sa pag-forfeit sa pito ka duwa igo nalang sila nakalingkod sa ikasiyam nga pwesto.
Sa bag-ong standings, ang defending champions nga Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles maoy nakakuha sa top seed, samtang ang UC Main Baby Webmasters sulod sa No. 2.
Pareho silang adunay twice-to-beat advantage para sa high school final four nga giiskedyul sa Disyembre 7 sa Cebu Coliseum. / RSC