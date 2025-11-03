Cesafi miuswag sa mga duwa tungod ni Tino

Gumikan sa bagyong Tino, nauswag sa wala pa masayri nga petsa ang gikatakdang mga duwa karong Martes, Nobiyembre 4, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball event sa Cebu Coliseum.
Gitumbok nga mga duwa mao ang tali sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers batok University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sa college division ug Benedict College (BC) Baby Cheetahs batok USPF Baby Panthers sa high school division.
“Due to the typhoon, games on Tuesday are suspended. Games will resume on Thursday,” pamahayag ni Cesafi Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. nga gipadangat sa media.
Gipasabot ni Tiukinhoy nga giuswag sab ang nakaeskedyul nga mga mga duwa sa 12-under ug 15-under gikan sa Lunes hangtod sa Miyerkules. / ESL