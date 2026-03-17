Cesafi nagplanong buhion pagbalik ang Partner’s Cup

Nagplano ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga buhion pagbalik ang Partner’s Cup nga nagsilbeng preseason event sa basketball event niini kaniadto.
Nunot niini, giawhag ni Commissioner Felix "Boy" Tiukinhoy Jr. ang tanang coaches nga motambong sa usa ka organizational meeting karong Sabado, Marso 21, 2026, sa alas 2:00 sa hapon sa Virginia Food, Inc. Corporate Office sa Osmeña Boulevard, Dakbayan sa Sugbo.
Gipasabot ni Tiukinhoy nga nagpatawag siya ning maong panaghugpong aron masayran niya kon pila ka mga tunghaan ang interesadong mosalmot sa pagbanhaw sa Partner’s Cup nga posible karong Mayo.
Ang Partner’s Cup gipahigayon kaniadto sa tinguha nga mas mabaid ang abilidad sa mga magduduwa sa matag teams sa dili pa kini mohamag sa regular season.
Katapusang napahigayon ang Partner’s Cup niadtong 2019 diin ang Southwestern University (SWU) Phinma Cobras ang nahimong kampyon.
Naundang kini pagkasunod tuig human nikuyanap ang Covid-19 Pandemic. / ESL