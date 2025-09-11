Cesafi Old All-Stars: Desiderio miagak sa Lancers

Nakapaulbo og three-point bomb si ex-PBA Paul Desiderio sa nahabiling unom ka mga segundos aron agakon ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ngadto sa kulbahinam nga kadaugan batok sa University of Cebu (UC) Webmasters, 85-83, niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 10, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) All Old-Stars Exhibition Game sa bag-ong gi-renovate nga New Cebu Coliseum.
Nag-ung-ong na unta sa pultahan sa kapildihan ang Green Lancers dihang naggukod sila sa himatyong mga segundos, 82-83, unya niadtong gutloa, nahatod pa gyud sa freethrow line ang playing coach sa Webmasters nga si ex-PBA Dondon Hontiveros.
Apan sa wala damha, ang naila nga Cebuano Hotshot sa Philippine Basketball Association (PBA) nasipyat sa iyang duha ka freethrows nga unta usa man kini sa nabantog nga hinigong mga basketbolista sa nasod.
Sa return play, nadawat ni Desiderio ang bola gikan sa pasa ni Harold Cincoflores ug sa wala’y pagduhaduhaa, giitsa sa kanhi sakop sa Blackwater Bossing sa PBA ang nakapadaog nga tres.
Sa pagsugod sa duwa, nialisngaw nga dominahon sa Green Lancers ni coach Elmer Cabahug ang kombati dihang nakaposte dayon sila og makabungog nga 18-0 nga labaw sa 1st quarter.
Apan inanay nga ninggukod ang Webmasters ug napahak nila ang labaw sa Green Lancers sa halftime, 45-37.
Sa labing unang higayon, nisulod si Hontiveros pagsugod sa 3rd quarter ug kaabag sila si Luigi Gabisan, TNT Tropang 5G guard Brian Heruela, Kelvin Juliane, ug Allain Abellanosa, ilahang napasutoy ang opensa sa Webmasters hangtod nga ningsikit ang duwa paghuman sa 3rd quarter.
Grabe na ka sikit ang engkuwentro sa tibuok 4th quarter nga nakahatag og saktong lingaw ug kulbabinam sa mga tumatan-aw.
Ning sangkaa, nga usa sa mga kalihukan sa kasaulogan sa ika-25 ka mga tuig nga anibersaryo sa Cesafi, nikawat og dakong atensyon ang 8-time PBA MVP nga si June Mar Fajardo, kinsa produkto sa Webmasters.
Nag-uniporme si Fajardo apan human siya nakaitsa, pipila lang ka mga segundos gikan sa opening jumpball, nilingkod na kini ug wala na nipadayon sa pagduwa.
Ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen padayon pa nga nagpaalim sa iyang angol sa tiil hinungdan nga wala ra kini niahat pagduwa.
Pagkahuman sa duwa, gitapuk-an og maayo si Fajardo sa mga tumatan-aw nga nagpahulagway ug nagpapirma og autograph sa gitawag og The Kraken.
Puntos matag usa:
UV (85) - Calo 14, Rodriguez 12, Cabahug 11, Desiderio 10, Lao 9, Cincoflores 7, Quiñahan 6, Soliva 6, Delator 3, Cabahug 3, Rañeses 2, Balabag 2.
UC (83) - Gabisan 24, Juliane 13, Hontiveros 9, Heruela 7, Abellanosa 7, puerto 5, Ludovice 5, Galinato 5, Canceran 3, Miranda 3, Dacalos 2. / ESL