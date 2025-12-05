Cesafi semi-finals giuswag ugma

Mga duwa ugma (semis):
12:30 pm- No. 1 batok No. 4 (High School)
2:00 pm- No. 2 batok No. 3 (High School)
3:30 pm- UC batok USC (College)
5:00 pm- UV batok BC (College)
Gumikan sa bagyong Wilma, nauswag ang pagsugod sa semi-finals sa college ug high school divisions sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball event nga orihinal nga gikatakda karon untang Sabado, Disyembre 6, 2025, sa Cebu Coliseum.
Gipasabot ni Deputy Commissioner Danny Duran nga sa hangyo sa mga tunghaan nga nangahilambigit, ilahang giuswag ang pagsugod sa semis ugma sa samang venue.
Sa semis, magsangka ang No. 1 batok No. 4 ug No. 2 batok No. 3 teams sa duha ka divisions diin ang top two teams adunay twice-to-beat nga bintaha isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa mas taas nga posisyon.
Ning pagsuwat, ang mga parisan pa lang sa college division ang nahulma diin makigbatok ang No. 1 University of Cebu (UC) Webmasters sa No. 4 University of San Carlos (USC) Warriors unya magsangka ang No. 2 ug defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers batok No. 3 Benedicto College (BC) Cheetahs.
Sa panagparang sa Webmasters ug Warriors, tataw nga inilog ang Webmasters ni coach Kernn Sesante batok sa Warriors ni coach Paul Joven.
Kini gumikan sa simpleng rason – kaduha gipangmakmak sa Webmasters ang Warriors sa double-round elimination.
Sa premiro nilang sangka niadtong Septiyembre 20, ningdaog ang Webmasters, 55-42, unya ninglampos na sab sila sa ikaduhang engkuwentro niadtong Nobiyembre 27, 69-56.
Hinuon ning higayuna, gilaumang adunay dakong adjustments nga himuon ang Warriors base sa mga leksiyon nga ilang nakat-unan sa ilang pagpakisangka sa Webmasters ning maong season.
Ang Webmasters magsalig og maayo nila ni Ricofer Sordilla, Ray Charles Libatog, Carlo Salgarino, Jepherson Nonol, ug John Carl Angelio.
Sa ilang bahin, ang Warriors mosandig og maayo sa abilidad nila ni James Paolo Gica, Kyle Maglinte, Jhoernel Vince Tangkay, Reil Einer Aureo, ug Rey James Enriquez.
Kabahin sa engkuwentro sa Green Lancers ug Cheetahs, lingin pa kaayo ang bola gumikan kay nagtabla sila sa ilang duha ka mga engkuwentro sa eliminasyon.
Sa premiro nilang sangka niadtong Oktubre 26, ningdaog ang Cheetahs, 76-65, samtang ningbawos ang Green Lancers sa ikaduhang sangka niadtong Disyembre 3, 72-63.
Ang paghulma sa semis sa high school division nagdepende pa tanan sa resulta sa duwa sa University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) ug Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, nga padayon pang nagsangka kagahapon, Biyernes, Disyembre 5, ning pagsuwat. / ESL