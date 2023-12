Cesafi semis sugdan na

Sugdan na karong adlawa, Disyembre 5, 2023, ang semi-finals sa high school ug college divisions sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball sa Cebu Coliseum.

Sa high school division, ang No. 1 team University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars makigbatok sa No. 4 University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers sa premirong duwa sugod sa alas 5:15 sa hapon.

Mosunod ang engkuwentro sa college division diin makigsangka ang No. 1 ug defending champions UV Green Lancers batok sa No. 4 University of San Carlos (USC) Warriors.

Ning maong mga parisan, ang Baby Jaguars ug Green Lancers adunay twice-to-beat nga bintaha batok sa ilang tagsa-tagsa ka kontra isip benepisyo sa ilang pagkasulod sa top-two.

Ang Green Lancers ni coach Gary Cortes grabe ka taas ang morale ning sangkaa gumikan kay nakarehistro kini og perpektong 10-0 nga rekord sa elimination round.

Sa ilang bahin, ang Warriors ni coach Paul Joven nakakumpayot pa sa katapusang luna sa semis human nataktak ang mao unta’y naa sa ilang puwesto nga mao ang USJ-R Jaguars human nasakpan nga nanikas ang magduduwa niining si EJ Agbong kabahin sa iyang Transcript of Records (TOR).

Dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Green Lancers ning sangkaa apan labing seguro, dili basta-basta moisa sa ilang puting bandera ang Warriors.

Sa ilang bugtong sangka sa elimination round, niagi sab og pagpanghudlat ang Green Lancers una nila napayukbo ang Warriors, 75-67, niadtong Nobiyembre 23, 2023.