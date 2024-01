Cesafi top 4 magkombati

Mga duwa karon:

7:00 pm- USC batok USPF

8:30 pm- UV batok UC

Magpinaksitay ang top four teams sa miaging season sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) sa Brgy. Bulacao Sinulog Cup Inter-Collegiate basketball tournament nga sugdan karong gabii, Huwebes, Pebrero 1, 2024, sa Bulacao Sports Complex and Activity Center sa Talisay City, Cebu.

Sa premirong duwa, magsangka ang University of San Carlos (USC) Warriors ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers sugod sa alas 7:00 sa gabii.

Sa main game, masaksihan ang panag-engkuwentro og balik sa 2023 Cesafi finalists tali sa champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ug runner-up University of Cebu (UC) Webmasters.

Nagkanayon si Bulacao Brgy. Captain Banjo Abastillas nga ang upat ka mga adlaw nga torneyo nagsilbeng highlight sa kasaulogan sa ilahang piyesta nga gikatakda karong Pebrero 11, 2024.

Nagkanayon si Abastillas nga taodtaod na sab nga wala nakapahigayon og inter-collegiate basketball ang ilang barangay hinungdan nga gikahinaman kini sa ilang mga kunstituwente.

Gipasabot ni Abastillas nga nakadesisyon siyang ibalik kini aron paghatag og inspirasyon sa mga batan-on sa iyang barangay nga mahiligon og basketball.

“Daghan ta’g aspiring basketball players sa atong barangay. Naka-decide ta nga ibalik ning inter-collegiate para maka-inspire nila,” batbat ni Abastillas.

Mapasalamaton si Abastillas sa suportang gihatag sa barangay council ug hilabi na ni Talisay City Mayor Gerald Anthony “SamSam” Gullas Jr.

Si Cesafi head referee Ed Dejacto, kinsa nagtabang sa paghan-ay sa torneyo, nagkanayon nga mosubay ang kompetisyon sa single round-robin elimination.

Human niini, ang mopatigbabaw nga duha mao ang magsangka sa championship game samtang ang laing duha mag-ilog sa ikatulong puwesto.

Ang kampyon makadawat og P50,000 nga ganti, ma­kaluklok og P30,000 ang 2nd placer, P20,000 sa 3rd placer ug P10,000 sa 4th placer.

Ang torneyo adunay pag­tugot sa Cesafi.

Si Cesafi deputy commissioner Danny Duran mao ang modumala sa kompetisyon.