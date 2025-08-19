Cesafi, UAAP, NCAA teams magsangka

Duwa karon:
8:00 pm- USC batok USJ-R
Sugdan na karong Miyerkules sa gabii, Agusto 20, 2025, ang gikahinamang Cebu City Inter-Collegiate Basketball Tournament diin magpinaksitay ang piniling teams sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI), University Athletic Association of the Philippines (UAAP), ug National Collegiate Athletic Association (NCAA) sa Cebu City Sports Institute sa Brgy. Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Morepresentar sa Cesafi mao ang University of San Carlos (USC) Warriors ug University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars.
Sa usa ka press briefing niadtong Lunes, Agusto 18, nagkanayon si tournament commissioner Rocky Alcoseba nga gisuwayan nila pagkuha ang duha sa labing lig-ong mga puwersa sa Cesafi nga mao ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters apan parehong adunay nahiunang eskedyul ang duha ka mga kampo.
Hinuon, ang Jaguars ug Warriors seguradong dili bastabasta magpalupig sa ilang mga kaatbang gikan sa Manila nga mao ang De La Salle–College of Saint Benilde Blazers ug University of Perpetual Help System DALTA (UPHSD) Atlas sa NCAA, ug Adamson University (AU) Soaring Falcons sa UAAP.
Gipasabot ni Alcoseba nga nahimong posible ang pagpahigayon ning maong torneyo tungod sa dakong suporta ni Cebu City Mayor Nestor Archival.
“Naa man gud toy tournament sa Bayugan (City) nga ako ang commissioner. Naay Manila teams nangapil ato. Gipangutana ko ni mayor kon puwede ba nako madala ang Manila teams dinhi sa Cebu. Mao ni nga ato ning gihimo nga tournament,” matod ni Alcoseba.
Ang torneyo, nga gitambayayungan pag-organisar sa Cebu City Government, Cebu City Sports Commission, ug Visayas G Hoops, magdalit og kapin sa P300,000 nga kinatibuk-ang ganti diin P150,000 ang madawat sa mahimong kampyon.
Sa labing unang duwa sa torneyo, magsangka ang Jaguars ug Warriors sugod karong alas 8:00 sa gabii. Mao ra kini ang bugtong duwa sa premirong adlaw sa torneyo.
Nagkanayon si Alcoseba nga sa sunod adlaw, magsilbe nang preliminary games sa torneyo ang mga engkuwentro sa grassroots-based Visayas G-Hoops 15-under and 12-under divisions.
“Gikan sa buntag, naa ta’y games. So, wala gyud mabakante,” asoy ni Alcoseba. / ESL