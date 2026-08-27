Cesafi.ph gilusad alang sa Cesafi fans

Isip paghangop sa teknolihiya ning bag-ong panahon, ang Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) adunay himuong mayorihiyang kausaban inig sugod sa 26th season niini karong Sabado, Agusto 29, 2026, sa Cebu Coliseum.
Sa usa ka press conference niadtong Miyerkules, Agusto 26, sa Marco Polo Hotel sa Nivel Hills, Brgy. Apas, Dakbayan sa Sugbo, gilusad ang Cesafi.ph website, usa ka online platform nga gidisenyo aron ihatod ang mga duwa, mga atleta, mga tunghaan, nagkadaiyang mga sugilanon, ug statistics sa matag panimalay.
Sa Cesafi.ph, ang sports fans mahimo na nga makatan-aw sa mga duwa sa kompetisyon ug uban pa pinaagi sa livestreams.
Ning maong lakang, nagkanayon si Cesafi Commissioner Felix Tiukinhoy Jr. nga nakigtambayayong sila sa Stats Central alang sa real-time streaming.
Ang viewers kinahanglang mobayad og subscription nga P88 aron makita ang usa ka duwa unya aduna sab matag buwan nga subscription nga P288 diin 18 ka duwa ang puwedeng matan-aw.
Mahimo hinuon gihapon nga matan-aw ang mga duwa nga libre apan pinaagi sa delayed telecasts.
Ang sporting events nga naglangkob sa Cesafi mao ang basketball, athletics, badminton, beach volley, chess, dancesport, football, karatedo, scrabble, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, ug e-sports.
Karon nga season, ang Cesafi nagdala sa tema nga “One Spirit, One Goal: Rising Together.”
Alang sa dugang mga impormasyon, mahimong mobisita sa cesafi.ph website o facebook.com/thecesafi. / ESL