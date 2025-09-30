CFBJ mikondenar sa gihimo’ng ‘harassment’ ngadto sa media

Gikondinar sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) ang paggamit og puwersa ug ang harassment batok sa mga sakop sa media nga ni-cover sa pagsugat ug pag-instalar ni Cebu Archbishop Alberto “Abet” Uy sa Pier 1 niadtong Septiyembre 28, ug sa Cebu Metropolitan Cathedral niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gihulagway sa CFBJ nga dili madawat ang gibuhat sa mga sakop sa volunteer group nga Kabalikat 940 Metro Cebu-Chapter nga naggamit og pisikal nga pagpanghadlok.
Nagbaha ang mga reklamo sa mga tigbalita nga sila gipaundang, gitukmod, gihapak gamit ang mga instrumento, ug giharas samtang nagtuman sa ilang trabaho.
Mas nakapabalaka ang mga report nga dunay mga journalist nga gikuhaan og litrato ug girekord ang ilang ID cards.
Matod sa CFBJ, kining mga aksiyon tin-aw nga usa ka pagsulay sa paghadlok ug pagpahilom sa press.
Ang gihimo unta nga usa ka solemne ug makasaysayanon nga okasyon alang sa Sugbo, natay-og tungod sa makauuwaw nga pagtrato sa mga sakop sa media, apil na kadtong mga konektado mismo sa Simbahan.
Imbes nga ilhon isip mga propesyonal nga nagdokumento sa usa ka milestone alang sa mga Katolikong matuohon, sila gitratar nga murag hulga sa seguridad.
Nahitabo kini bisan pa man og dunay daan nang kasabutan sa mga opisyal sa Simbahan kabahin sa coverage protocols ug sa mga designated media areas.
Gipahayag sa CFBJ nga kining mga aksiyon dili makiangayon kondili peligruso usab.
Gidaot niini ang dignidad sa press ug gikompromiso ang katungod sa publiko nga makakuha og tukma, insakto, ug independenteng pagbalita.
Gihulagway sa CFBJ ang pisikal nga hulga, walay lugar sa bisan unsang demokratikanhong katilingban ilabi na sa mga higayon nga dako og bili sa kultura ug relihiyon.
Gipahinumdoman sa CFBJ ang mga organizer ug security personnel nga ang mga tigbalita dili mga kaaway nga pugngan, kon dili mga kauban sa pagpadayag sa kamatuoran. / PR