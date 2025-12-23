CFBJ mikondinar sa pag-harass sa sports journalist

Gikondinar sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) ang diskriminasyon ug dili propesyonal nga pagtratar sa usa ka sports journalist atol sa duwa sa Cebu City Christmas League niadtong Dominggo, Disyembre 21, 2025, sa Cebu City Sports Institute.
Sa usa ka opisyal nga pamahayag, ang CFBJ nagkanayon nga si Glendale Rosal, usa ka sports correspondent sa Cebu Daily News Digital, giingong gipugngan sa paghimo sa iyang trabaho samtang nag-cover sa dula alang sa ikatulo nga dapit tali sa Richie Boy Ballers ug Welec Trucking Service.
Sumala sa pundok, si Rosal—nga nag-cover na sa mga kalihukan sa Cebu City Sports Commission (CCSC) sukad pa niadtong 2009—gipugngan sa pagsulod sa dapit nga naandan nang gitagana alang sa mga sakop sa media.
Matod sa pederasyon, usa ka kawani sa CCSC ang niharang sa agianan ni Rosal gamit ang usa ka wheeled scoreboard ug agresibo kining giatubang, bisan pa man nga klaro si Rosal nga sakop sa media.
Gipahibalo usab sa CFBJ nga ang nahitabo niadtong Disyembre 21 dili mao ang unang higayon nga nagkaatubang si Rosal ug ang maong kawani sa CCSC. Giingong nakasinati na og susamang pagpanghasi si Rosal niadtong gabii sa pagsugod sa liga, bisan pa man og nagpaila na siya og tarong ug nagpatin-aw sa iyang katungdanan isip peryodista.
Dugang sa pamahayag, nipadayon ang komprontasyon sa dihang gisundan si Rosal ngadto sa officials' table, hinungdan nga nangilabot si Rey Cañete, opisyal sa Samahang Basketbol ng Pilipinas Region 7, aron pakunhuran ang tensyon.
Giingon sa CFBJ nga ang pagsulay ni Rosal sa pagpangayo og katin-awan gikan sa ubang mga kawani sa CCSC gitubag lamang og "dismissive responses" o walay pagtagad, butang nga nakapasamot sa maong insidente.
Sa paghatag og gibug-aton sa papel sa mga peryodista sa pagpalambo sa lokal nga paugnat sa kusog, ang pederasyon nag-ingon nga ang mga sakop sa media kinahanglan tugotan nga makatrabaho nga gawasnon ug walay pagpanghulga.
Gihulagway niini ang gihimo sa kawani sa CCSC isip usa ka seryosong kapakyasan sa pagkapropesyonal ug dayag nga pag-abuso sa awtoridad.
Nanawagan ang CFBJ sa mga opisyal sa CCSC nga mopahigayon og klaro ug patas nga imbestigasyon sa maong insidente ug nangayo og pormal nga public apology ngadto sa naasoy nga journalist.
Gihangyo usab niini ang CCSC ug ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpahamtang og tukmang disiplina ug pagpatuman og mas klaro nga mga protocol ug training alang sa ilang mga kawani kalabot sa relasyon sa media ug pag-access sa prensa.
“Incidents such as this erode trust, undermine press freedom, and damage the reputation of institutions tasked with promoting sports in Cebu City,” matod sa pamahayag.
Ang pederasyon nipadayag sa ilang suporta ug subling nanawagan alang sa respeto, tulubagon, ug pagkapropesyonal sa tanang mga sporting event nga gidumala sa CCSC. / DPC