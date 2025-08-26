CFBJ Power Dash fun run karong Nobiyembre 8

Opisyal na nga gilusad kagahapon, Martes, Agusto 26, 2025, sa Adriatic Room sa Waterfront Hotel sa Lahug, Dakbayan sa Sugbo ang ikaduhang edisyon sa running event nga gipasiugdahan sa Cebu Federation of Beat Jounalists (CFBJ).
Inabagan sa Aboitiz Power, ang fun run gitawag og CFBJ Power Dash ug ipahigayon karong Nobiyembre 8, 2025, sa Robinson’s Galleria.
Ang lumba adunay upat ka mga kategoriya nga mao ang 5K, 10K, 15K ug 21K.
Makadawat og ganting salapi ug mga medalya ang top three winners sa tanang mga kategoriya.
Gipasabot ni CFBJ President Arnold Bustamante nga naengganyo sila sa pagpahigayon og balik sa lumba tungod sa kalampusan sa premirong edisyon niini sa miaging tuig.
“Last year, malampuson kaayo ang event ug nakita namo sa CFBJ nga nindot gyud kini nga event,” matod ni Bustamante kinsa nitino nga ang lumba usa ka fund raising event alang sa mga miyembro sa CFBJ.
Si CFBJ Vice President Calvin Cordova nagkanayon nga ning higayuna, posibleng moabot sa 2,000 ka runners ang mangapil.
Nitambong sab sa paglusad mao si Aboitiz Power Corporate Affairs Manager Jean Karl “JK” Huyatid.
Alang sa dugang mga detalye, mahimong mobisita sa CFBJ Facebook Page. / ESL