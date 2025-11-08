CFBJ Power Dash Run nagmalampuson

Ang Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) malampusong nipahigayon ang ikaduhang fun run nga giulohan og Power Dash Powered by Therma Visayas, Inc. kaniadtong Nobiyembre 8, 2025 sa Robinsons Galleria Cebu sa Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha ni Lexter Giahe ang unang luna sa men’s 21-kilometer nga lumba sulod sa 1 ka oras, 24 minutos ug 19 segundos, nagsunod niya si Jocien Guerinoni nga adunay 1:51:47 oras, ug si Enrique Demafelis nga nahuman sa 1:58:10
Sa women’s 21K, si Venus Bendijo ang nagdominar sulod sa 2:15:40, sunod niya si Chrystal Tariga sa 2:25:12, ug si Arvie Veloso sa 2:34:20.
Ang proceeds sa maong sporting event gamiton para sa programa sa CFBJ nga labot sa hospitalization, medical aid, ug bereavement support sa mga membro. Parti pud sa proceeds karong tuiga ihatag sa mga biktima sa Typhoon Tino sa Talisay City.
Sa 15K nga kategorya, si Niel Yu (1:23:40) ang nakakuha sa unang luna sa lalaki; gisundan siya ni Adrian Bandong (1:25:11) ug Lloyd Solis (1:31:16). Sa babaye nga bahin, ang top 3 mao sila: Marites Pabuaya (1:33:48), Sharifa Sumbok (1:55:50) ug Ritchie Kaimo (1:55:58).
Samtang sa 10K nga kategorya, nanguna sa lalaki si Hermo Branzuela (44:10) ug sa babaye si Gladys Ylanan (1:11:39). Ang mga runners-up mao sila Darwin Lucay-Lucay (44:13) ug Ethan Jeriel Buyo (54:55) sa lalaki, samtang si Sophia Diego (1:14:32) ug Noel Lapasara (1:16:02) sa babaye.
Sa 5K nga kategoriya, ang nanguna sa men’s division mao si Kelvin Boyles (19:20), gisundan ni Kurt Garces (20:05) ug Albert Godinez (21:36). Sa babaye, ang top three sila Angelu Villareal (34:29), April Cortes (35:34) ug Fern Manigbas (43:58). / RSC