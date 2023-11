Chambers andam mag-coach sa PBA

Sa sunod pagbisita ni kanhi Philippine Basketball Association (PBA) import nga si Sean Chambers, dili ikasurpresa nga magdugay na kini sa nasod.

Si Chambers, kinsa nabantog nga resident import sa nabungkag nga Alaska Aces sa PBA kaniadto, nibutyag nga nakadawat siya og coaching offers sa iyang kasamtangang pagbakasyon sa Manila.

Gitataw ni Chambers nga seryuso kini niyang gikonsiderar.

“One of the reasons why I’m back this week is I’ve actually spoken to two teams currently that are interested in my services,” matod ni Chambers nga napatik sa Spin.ph.

Matod ni Chambers, 58, nga makigsulti pa siya og laing team.

Gipasabot ni Chambers nga ning puntoha, andam na siyang modawat og coaching offers bisan nasayod siyang kinahanglan niyang magpuyo og dugay sa Pilipinas gumikan kay mag-kolehiyo na ang iyang anak.

Si Chambers nagduwa sa Alaska gikan niadtong 1989 hangtod 2001 diin nakalangkat siya og unom ka mga kampyunato.