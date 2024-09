Chan: 500 ‘nangailad’ sa pagpalit og yuta

Gidudahang na-scam ang kapin 500 ka mga indibidwal sa usa ka real estate company nga namaligya og mga yuta apan way nakitang luna.

Niadtong Martes, Septiyembre 10, 2024, daghang biktima ang nangayo og tabang kang Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan bahin sa ilegal nga kalihukan.

Base sa inisyal nga imbestigasyon, nahibal-an nga ang real estate company walay lisensya nga mamaligya og bisan unsang property ug ang yuta nga ilang gihatag ngadto sa mga kustomer walay titulo.

Gipalig-on kini nga pahayag pinaagi sa usa ka sertipikasyon nga giisyo sa Department of Human Settlements and Urban Development nga nag-ingon nga ang maong kompanya dili rehistrado ug walay lisensya sa pagbaligya.

Ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Lapu-Lapu City Field Unit nangayo og pahibalo sa SunStar Cebu nga dili usa hinganlan ang kompanya tungod kay nagpadayon pa ang ilang imbestigasyon.

Sumala sa datos gikan sa Homeowners Association Affairs Office, 430 ka indibidwal ang ni-report nga na-scam apan nadiskobrehan nga dunay dugang pa nga mga biktima.

Si Teresa (tinuod nga pangalan gipugngan), officer-in-charge sa kompanya, niangkon nga dunay 70 pa ka mga kliyente ang nabiktima sa scam atol sa usa ka conference kauban ang City Government ug mga biktima nga gipakita live sa Facebook page sa mayor niadtong Miyerkules, Sept. 11.

Gipadayag ni Teresa ang mga barangay sa Lapu-Lapu City nga gitumbok sa mga gitanyag nga yuta nga naglakip sa Calawisan, Canjulao, Babag, ug sa silingang lungsod sa Cordova.

Ang imbestigasyon nagpakita usab nga ang usa ka lote sa usa sa mga barangay usa ka fishpond ilawom sa Bureau of Fisheries ug dili kini matitulohan o ibaligya.

Ang mga biktima miingon nga sugod pa niadtong 2016 ang scam.

BAYAD

Ang mga biktima gipabayad og P3,000 hangtod P5,500 matag bulan, depende sa lugar ug gidak-on sa yuta nga ilang napili.

Usa ka biktima, nga wala gihisguti ang ngalan, nagkanayon nga nakaabot na sa P450,000 ang iyang gibayad sulod sa lima ka tuig.

“The promises they made were already red flags for us, but we felt helpless... I was paying for 100 square meters at P7,100 per month, totaling P445,000 for the land alone. Plus a P5,000 reservation fee, which brings it to P450,000 for five years,” matod sa usa ka biktima.

Samtang, laing biktima niingon nga ang usa ka rason nganong gibayran niya ug bug-os ang bayad mao ang saad nga i-refund kun wala ma-develop ang yuta sulod sa lima ka tuig.

“We didn’t notice it because we trusted the agent, and we believed they would develop it as promised… We were hoping to get our money back,” pulong sa laing nabiktima usab.

NAGPATABANG

Ang mga biktima nangayo og tabang gikan sa City Government aron masulbad ang isyu batok sa real estate company ug malikayan ang susamang insidente sa umaabot.

Isip tubag sa mga reklamo, ang City Government, pinaagi sa City Legal Office, maghatag og libreng legal nga tabang sa mga apektadong indibidwal.

Ang siyudad usab nakigkoordinar sa mga awtoridad gikan sa CIDG sa Lapu-Lapu City Field Unit.

Dugang pa, si Chan mipahibawo sa usa ka Facebook live session nga ang siyudad nag-una sa pag-recover sa kwarta nga gibayad niini nga mga indibidwal ngadto sa real estate company ug nagtinguha nga mapahunong ang susamang mga scam.

Sa usa ka report nga gipatik sa SunStar Cebu niadtong Pebrero 20, gipadayag nga labing menos 18 ka indibidwal ang na-scam usab sa usa ka babaye nga ginganlan og Glenda, nga namaligya og peke nga mga yuta ug nakakuha og P4.8 milyon.

Ang mga namalit nga nangayo og tabang gikan sa City Government nagreport nga sila matag usa mibayad og bahin sa P4.8 milyon alang sa 1,400 square meters nga yuta sa Barangay Canjulao.

Apan si Glenda wala nakahatag og hustong mga dokumento sa deed of sale kanila. / DPC