Chan mihimakak kabahin sa Pogo

Human gipagawas ang mga litrato ni Mayor Junard "Ahong" Chan uban ang usa sa mga nadakpan nga nalambigit sa Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) operations nga nag-viral online, usa ka “identification card” nga nagpakita sa litrato sa nadakpan ang nadiskubrehan nga adunay pirma nga murag gikan sa mayor.

Sa press conference niadtong Biyernes, Septiyembre 6, 2024, kalmado nga nagpasabot si Chan sa mga media bahin sa maong ID ug sa iyang mga pagbisita sa Tourist Garden Hotel.

Dugang niya, ang City Government nipahimo og imbestigasyon nganong si Shouqi Zhao, presidente sa Tourist Garden Hotel diin nadakpan ang 169 ka mga langyaw, adunay ID.

“It’s false… Di na tinuod. It is easy to get an ID kung inyong tan-awon sa inyong gipakita karon that’s only plastic. Sayon ra gyud kaayo paghimo og ID,” matod ni Chan.

Narekober sa mga awtoridad ang usa ka ID ni Zhao nga nagpakita nga usa siya ka consultant sa Chinese Business Promotions ubos sa Office of the City Mayor.

Ang laminated nga ID nagpakita usab og logo sa Lapu-Lapu City Government, ID number, ug pirma ni Chan.

Apan gi-deny ni Chan nga dili iyaha ang pirma, nga iyang giingon nga sayon ra kini kopyahon.

Samtang, si Human Resource Management Development Office (HRMDO) head Mario Dennis Calvo, sa laing interbyu, miingon nga ang ID usa ka daang design ug ang City way Chinese consultant.

"Base sa among records, wala gyud mi consultant nga Chinese national sukad nagsugod ang termino sa Mayor. Wala mi makumpirma o wala mi record nga naa mi Chinese national nga consultant," matod ni Calvo.

Gipasiugda usab ni Calvo nga ang ID number EO-013 nga makita sa ID ni Zhao wala sa ilang mga records.

Dugang pa niya, ang City wala nag-isyu og ID sa mga consultant, kundi sa mga empleyado ra sa local government unit.

Ang kasamtangang ID sa Lapu-Lapu City, nga gibanabana nga giisyu panahon sa ikaduhang termino ni Chan, adunay pula ug asul nga outline ug dili laminated.

Sa usa ka dokumento gikan sa HRMDO, adunay kasamtangang 15 ka mga consultant nga nalista ubos sa Office of the City Mayor.

DONOR, PAGBISITA

Giangkon ni Chan nga iyang na-meet si Zhao sa iyang unang termino isip mayor niadtong 2019.

Sa kanhing mga report sa SunStar Cebu, si Zhao kanhi nagdonar og mga computer ug libre nga internet connection sa usa ka eskwelahan sa Brgy. Pangan-an sa Olango Island, diin wa gi-deny ni Chan.

"Wa namo gideny kana... Wala siguro’y sayop sa pagdawat og donasyon basta klaro nga nagnegosyo sila diri sa Lapu-Lapu niadtong 2019," matod ni Chan.

Sa mga alegasyon nga miadto siya sa resort sa Barangay Agus, miingon si Chan nga nag-adto siya didto kon siya giimbitahan sa presidente sa maong resort.

"Wala nato gilimod nga giimbitahan ta, ug nakaadto ta sa ilang lugar," ingon ni Chan.

Giklaro usab ni Chan nga ang tag-iya sa hotel-resort nga gi-raid kaniadtong Agusto 31 wala mag-apply og legal nga Pogo sa Siyudad.

Nag-isyu usab ang City Government og cease and desist order sa Tourist Garden Hotel compound ug uban pang lima ka establisemento nga mao ang Cyber Internet House Corp., Nanyang Zhongjing Tobacco Corp., Hwa Van Realties Inc., Royal 1 Suwu KTV Corp., ug Asean Gufeng International Trade Corp. /DPC