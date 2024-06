Chan miladlad sa big projects

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard “Ahong” Chan nipahibawo sa mga update sa konstruksyon ug nagpaabot nga mahuman ang dagkong mga proyekto atol sa Lapu-Lapu 63rd Charter Day celebration sa Lunes, Hunyo 17, 2024.

Sa pakigpulong ni Chan sa Charter Day, iyang gihisgutan ang pipila ka mga proyekto lakip na ang nagpadayon nga roadworks sama sa pagpaayo sa dalan, pagpalapad, ug pagbukas sa Barangay Basak, Barangay Punta Engaño Road, Barangay Calawisan, ug Barangay Babag.

“As mayor of Lapu-Lapu City, I commit myself to continue the change that we have effected and sustain the momentum of progress that we have started,” matod ni Chan sa iyang pakigpulong.

Apil usab sa pipeline, mao ang pagkubkob ug pag-install sa mga drainage system nga adunay outfall sa Barangay Basak ug Canjulao aron makatabang sa pagpamenos sa baha sa dakbayan.

Ang rehabilitasyon sa mga edipisyo ug pasilidad sa gobyerno sa siyudad gipadayon usab pagkahuman sa pag-igo sa Bagyong Odette kaniadtong Disyembre 16, 2021.

Ang mosunod nga mga proyekto gikatakda nga mahuman ug hinaot sa katapusan sa tuig, matod ni Chan.

Gipaabot usab karong tuiga ang katukoran sa lima ka andana nga socialized housing facility sa Barangay Calawisan, nga gibana-bana nga adunay 200 ngadto sa 1, 500 ka units sa duha ka ektarya nga lote.

Ang Republic Act 3134 o ang City Charter sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipirmahan nga balaod niadtong Hunyo 17, 1961 ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia.

EXPRESSWAY

Sayo ning tuiga, gipahibalo ni Chan sa online news program sa SunStar Cebu nga ‘Beyond the Headlines’ ang groundbreaking sa Lapu-Lapu Expressway nga gitakda niadtong Hunyo 14, 2024.

Hinuon, ibalhin kini sa ulahi nga petsa karong Hunyo 26, 2024 kauban ang presensya sa Presidente sa Pilipinas, Ferdinand Marcos Jr.

Ang P25-bilyunes nga skyway sa rehiyon sa VisMin, nga magdugtong sa Cebu Cordova Link Expressway (CCLEX) paingon sa Mactan International Airport, gilauman nga makasulbad sa kahuot sa trapiko ug makahatag og mas paspas nga mga rota sa mga biyahidor.

Gihisgutan usab atol sa pakigpulong ni Chan ang katukoran sa gisugyot nga Cebu-Mactan fourth bridge.

Hinuon, kining P76.412 bilyunes nga proyekto matuman ra human matapos ang four-lane coastal road highway, nga maoy component sa building plan sa proyekto.

Ang coastal road nga nagdugtong sa Barangay Pajo, Barangay Pusok, ug Barangay Ibo gilauman nga “ipatuman karong tuiga”, matod ni Chan.

Samtang, laing taytayan usab ang gipaabot nga tukuron nga magdugtong sa Sityo Sudtunggan sa Barangay Basak paingon sa Gabi, Pilipog Road.

RECLA PROJECT

Laing dakong tiket nga proyekto nga gilista ni Chan mao ang 400 ka ektarya nga reclamation project o nailhan usab nga Mactan Cebu Ocean City (MCOC).

Sa pagkakaron, ang MCOC anaa sa proseso sa renewal sa area clearances ug ang City Council nagpailawom sa validation sa kapabilidad sa developer.

Matod ni Chan, sa katukoran sa reclamation project, unahon ang commercial

Ang 400 ka ektarya nga proyekto gibana-bana nga makamugna og 100,000 ka trabaho, matod ni Chan sa buwag nga pakighinabi sa SunStar Cebu.

Sa laing bahin, nagsugod na ang mga proyekto sa imprastraktura sama sa Mactan Expo Center diha sa Barangay Mactan. / DPC