Chan mipasusi’g balik sa pagguba sa barko

Nipadala og investigating team si Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan aron pagkompirmar sa mga taho sa pagpadayon sa pagguba sa M/V Diamond Highway sa Sitio Proper Jansen, Barangay Punta Engaño.

Kini taliwala sa cease and desist order (CDO) sa Lapu-Lapu City Government niadtong Enero aron mahunong ang maong operasyon.

Sa usa ka pakighinabi sa media sa Biyernes, Marso 8, 2024, si Chan nipadayag sa katingala sa kasayuran bahin sa giingon nga pagpadayon sa pagguba sa barko.

Iyang gisubli nga ang CDO nga gi-isyu sa City Government niadtong Enero gipatuman gihapon.

Si Chan namahayag nga ang team nga iyang gitahasan maoy mosusi kon nganong ang Pilipinas Precious Metal Resources Inc (PPMRI), ship-breaking company sa M/V Diamond, nagpadayon sa ilang operasyon bisan kon wa pa gilibkas sa Siyudad ang CDO.

Iyang giklaro nga ang Siyudad nimando sa PPMRI nga tangtangon ang tanang debris nga nahabilin sa ilang ship-breaking operations, apan gidid-an ang kompaniya sa pagputol sa bisan unsang bahin sa M/V Diamond hangtod nga dili malibkas ang CDO.

Gihisgutan ni Chan nga nagpaabot sila sa rekomendasyon sa Lapu-Lapu City Health Office (LCHO) sa dili pa makabalik ang PPMRI sa ilang salvage operation.

Gihisgutan usab niya nga kinahanglang tumanon nila ang listahan sa mga rekisitos nga gihatag sa buhatan sa panglawas.

Usa sa mga nag-unang kinahanglanon mao ang pagsiguro nga ang kompaniya nagpatuman sa mga estratehiya aron malikayan nga mag-antos ang mga residente sa sakit sa panit ug uban pang matang sa sakit samtang sila nagpahigayon sa proseso sa pagguba sa barko.

Si Chan niingon nga ang LCHO nisugyot usab nga ang PPMRI kinahanglang maglangkob sa tanang materyales nga makaguba sa barko, lakip sa uban pang kapeligruhan sa panglawas, nga mahimong mokatap sa kahanginan ug makaapekto sa mga residente nga nagpuyo sa palibot sa barko, sama sa pinong abog.

“We are awaiting the City Health’s recommendation before resuming ship-breaking operations. Once approved, we can lift the CDO,” pasabot ni Chan.

‘PRICKY HEAT’

Si Dr. Agnes Realiza, hepe sa Lapu-Lapu City Health Office, niingon sa buwag nga pakighinabi nga ilang nadiskubrehan nga pipila sa apektadong residente posibling nakasinati og kainit tungod sa umog nga panahon.

Gipasabot usab ni Realiza nga ilang gikonsiderar ang posibilidad nga pipila ka mga apektadong residente nag-antos sa rashes sa panit tungod sa init nga panahon, samtang ilang gisusi ang gikataho nga mga operasyon sa pagguba sa barko.

Ang “prickly heat”, nga nailhan usab nga miliaria, usa ka libagha sa panit nga mahitabo tungod sa pagkatago sa singot sa ilawom sa panit.

Kini mahitabo sa diha nga ang pig-ot nga ducts, nga mao ang responsable sa pagdala sa singot ngadto sa nawong sa panit, mabara o barado.

Kini mas lagmit nga mahitabo sa mas init ug mas humid nga mga klima.

Giklaro ni Realiza nga hangtod ning panahuna, mas minos ang ilang nadawat nga reklamo gikan sa mga residente nga nag-antos sa mga isyo sa panglawas kalabot sa mga operasyon sa pagguba sa barko. / HIC